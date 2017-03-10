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「一時生氣就拆了」 北市都更偷拆 建商坦承故意的

2017-03-10  11:50

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長安西路177巷一處都市更新案，張姓屋主在與建商協商期間即遭強拆。原先建商表示是因「施工不慎」所導致，現在卻被爆出，其實是在上週與屋主吵架時，「一時生氣就拆了」。

強拆紛爭引起各界討論，事發當日張姓屋主才剛與建商欣偉傑建設代表赴台北市都市更新處協商，更約定好之後的協商日期，沒想到回家後發現住處已遭拆除。

建商一度聲稱是「施工不慎」導致該戶房子損毀，雖然表示願意負責，但還反控張姓屋主漫天開價，房屋都更前權值約1500多萬元，權利變換後達2300萬元，但張先生開價1.2億元。

根據《蘋果日報》報導，強拆消息曝光後，有其他住戶也爆料曾遭欣偉傑強拆，建商受訪時竟坦言，因上週與不同意戶吵架，「一時生氣就把他拆掉」，等同承認故意強拆，但建商強調自己稱擁有合法拆照，只要沒有傷到人，會就財物損失部分做賠償。

這樣的說法讓都更受害者聯盟理事長彭龍三相當不滿，提到新北三重林家在去年遭建商強拆，事後建商等人遭羈押禁見，若不和解市府就不允許蓋樓，反觀北市府縱容、協助，讓建商有恃無恐。

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  • 台北市長安西路一處都市更新案，日前發生民眾都更案還在協調，房子卻遭偷拆。（記者鍾泓良攝）

    台北市長安西路一處都市更新案，日前發生民眾都更案還在協調，房子卻遭偷拆。（記者鍾泓良攝）

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