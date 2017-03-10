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長照中心大火 死者兒子泣訴：昨天才去看他⋯

2017-03-10  10:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭愛心長照中心4死13傷火警，讓4個家庭天倫夢碎，死者葉步強的3個兒子上午趕到國軍桃園總醫院的太平間，聽到不幸消息，二兒子泣訴「我昨天才去（長照中心）看他，怎麼可能？」3兄弟面對和父親天人永隔，不禁落下男兒淚。

葉步強的二兒子說，父親因為小中風到長照中心已經住了2年多，一直住得還可以，環境衛生、人員照護都很OK，昨天還去長照中心看爸爸，問他冷不冷、吃飯了沒？還約定有空就會去看他，未料，一早知道長照中心失火，趕到醫院急診室找不到人，心裡就涼了一半，不曉得大火怎麼發生的，希望警、消趕快查出原因。

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  • 長照中心大火，死者葉步強的3個兒子到院處理父親後事。（記者李容萍攝）

    長照中心大火，死者葉步強的3個兒子到院處理父親後事。（記者李容萍攝）

  • 長照中心大火，死者葉步強的3個兒子和親友到院處理父親後事。（記者李容萍攝）

    長照中心大火，死者葉步強的3個兒子和親友到院處理父親後事。（記者李容萍攝）

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