出獄未報到四處趴趴走 性侵害犯涉毒通緝被逮
2017-03-10 10:55
〔記者劉慶侯／台北報導〕因性侵害案入監服刑的36歲男子賴健銘，在刑滿出獄後未依規定向警察或衛生相關單位報到，四處趴趴走打零工維生；台北市刑警大隊偵二隊昨日晚間將他查獲，因另涉毒品案件被通緝，警方依法將他解送歸案。
警方表示，性侵害犯罪加害人，應依規定定期向警察機關報到，如未依規定登記報到者，警方將協尋到案，另配合衛生及社政等機關進行輔導教育與身心治療，以便有效遏止性侵犯的再犯。
台北市警察局是鑑於日前發生陳姓女模遭性侵害通緝的程男，以外拍名義誘騙外出強盜、姦殺案，調查發現國內有逾400名性侵通緝犯未到案，引起社會譁然與不安。
北市警局針對列管行方不明的性侵害犯作過濾，調查未登記報到對象作清查協尋，先鎖定性侵害犯罪出獄人口賴健銘，查出對方另有毒品案遭通緝，且有危害婦幼安全之虞，列為優先追查目標。
市刑大偵二隊與科技犯罪偵查隊經調閱資料，並從「毒品犯罪資料庫」分析賴男行蹤，派員至對方可能出沒地點埋伏查緝，昨（9日）晚間9時30分許，順利在北市大同區哈密街發現賴男行蹤逮捕到案。
賴嫌到案後指稱，他因毒品案遭通緝，怕遭警緝獲又需入監服刑，所以四處躲藏；因無固定工作與經濟收入，所以以打零工維生，過著有一餐沒一餐的日子，生活潦困。
警訊後，警方依賴男涉毒品通緝案，隨案移送台北地方法院檢察署歸案。
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