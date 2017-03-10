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Ｗ命案首開庭 土豪哥嘴硬沒揪趴遭打臉

2017-03-10  11:05

〔記者溫于德／台北報導〕「土豪哥」朱家龍涉及W飯店命案，遭檢警查出提供多種毒品予現場男女施用，並害死郭姓女模，上月22日被依違反《藥事法》起訴，求刑12年有期徒刑。台北地院本月3日認為，朱有逃亡、串證與滅證之虞，仍裁定收押禁見，押往台北看守所續押。全案今天上午首開，土豪哥仍否認主揪毒趴，但遭同案被告蔡逸學、江哲瑋當庭打臉。

今天出庭被告除「土豪哥」朱家龍外，也包括被依《藥事法》起訴遭求刑11年6月的洪聖晏、11年的蔡逸學，被依《毒品危害防治條例》起訴遭求刑11年的江哲瑋、10年6月的張子奕，湮滅事證罪起訴的陳秉澤等6人。

承審法官林怡伸在庭初先問朱家龍「是否認罪」；「土豪哥」立即否認過失致死、轉讓偽禁藥等兩罪，還說，是接受朋友之邀才赴現場跑趴。

坐在一旁的律師李建慶則說，朱家龍除未轉讓「疑似」禁藥的毒品外，也未向張子奕、江哲瑋等人購買毒品，且案發的12月2日至7日間，朱男兩度離開房間，對於其餘被告是否購毒或吸食，均不知情。另，即使朱男有轉讓情況，也與郭女生前意識不清、在場被告未送醫，反而聯絡密醫施打排毒針一事，不具直接關係。「土豪哥」、律師對於郭女之死，均撇清責任。

但接著答辯的蔡逸學直指，朱家龍主動邀洪聖晏開趴，洪再邀他參加，均是受朱男之邀、未主動提議；輪到江哲瑋答辯時，也緊咬「受朱家龍之邀，才赴房間開趴」；兩人均打臉朱男說詞。

被告張子奕坦承「賣三級毒品未遂罪」，陳秉至則承認滅證；庭訊目前仍在進行中。

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  • W飯店命案今日首度開庭，涉案的「土豪哥」朱家龍在庭上聲稱是接受朋友之邀才赴現場跑趴。（記者黃耀徵攝）

    W飯店命案今日首度開庭，涉案的「土豪哥」朱家龍在庭上聲稱是接受朋友之邀才赴現場跑趴。（記者黃耀徵攝）

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