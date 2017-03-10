苗栗市暗夜驚傳槍響 2男受傷

2017-03-10 10:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市暗夜驚傳槍戰！苗栗市經國路、為公路口，於今天凌晨2點多，傳出連續槍響，一名23歲郭姓男子右手腕疑似遭子彈貫穿，另一名30歲楊姓男子頭皮疑遭子彈擦傷，2人都送醫救治。苗栗警方初步了解疑為債務糾紛生事端，目前掌握特定對象，全力查緝中。

警方10日凌晨2點許，接獲苗栗縣消防局轉報，經國路、為公路路口，有槍傷患者；警方到場，發現現場散落23發彈殼，其中5顆未擊發。

警方了解，郭男右手手腕疑似遭子彈貫穿，目前已經轉診至台中醫院，無生命危險。郭男的同行友人表示，他們駕駛自小客車行經苗栗市外環道路口時，遭路口不明車輛開槍，郭男坐在右前座不慎受傷。

另楊男則供稱，他坐在友人駕駛車輛上，聽到疑似槍擊聲，頭皮遭擦傷破皮，送醫就診後目前無大礙返家休養。

警方查扣2輛汽車鑑識，發現賓士車右後車窗和另一輛本田轎車的左前車門，都留有子彈孔，但現場沒有遺留槍支；警方根據火力，研判為改造槍枝。

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