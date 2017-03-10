「我假釋不會亂來！」唬爛男3條通緝加9包毒被打臉

2017-03-10 10:38

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市保大特勤中隊警員林彥廷等3員，昨清晨5時20分許，在苓雅區建國路與福德路口，發現一部轎車形跡可疑，經盤查吳姓駕駛，吳跟警方表示他「假釋中很乖的，請警方放心啦！」不過，警方比對吳男身分後，赫見他因毒品案遭屏東地檢署發佈3件通緝，根本在「唬爛」，警方除將他逮捕，又在車內查獲9包安非他命（7.15公克），當下打臉吳嫌，讓他啞口無言。

警方說，吳嫌（30歲、毒品前科）隨後坦承持有吸食毒品，唯一請求就是可以快點做完筆錄讓他去接女友下班，卻不知其中1件通緝是「入監執行案」，要出來談何容易。

不過，警方私下也頗佩服吳嫌，通緝期間還能每天往返高雄、屏東載送女友上下班，實在不易。全案訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署，另通緝部分則解送屏東地檢署歸案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆