| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

「我假釋不會亂來！」唬爛男3條通緝加9包毒被打臉

2017-03-10  10:38

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市保大特勤中隊警員林彥廷等3員，昨清晨5時20分許，在苓雅區建國路與福德路口，發現一部轎車形跡可疑，經盤查吳姓駕駛，吳跟警方表示他「假釋中很乖的，請警方放心啦！」不過，警方比對吳男身分後，赫見他因毒品案遭屏東地檢署發佈3件通緝，根本在「唬爛」，警方除將他逮捕，又在車內查獲9包安非他命（7.15公克），當下打臉吳嫌，讓他啞口無言。

警方說，吳嫌（30歲、毒品前科）隨後坦承持有吸食毒品，唯一請求就是可以快點做完筆錄讓他去接女友下班，卻不知其中1件通緝是「入監執行案」，要出來談何容易。

不過，警方私下也頗佩服吳嫌，通緝期間還能每天往返高雄、屏東載送女友上下班，實在不易。全案訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署，另通緝部分則解送屏東地檢署歸案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 自稱假釋中會乖乖的吳嫌，其實背負3條毒品通緝案。（記者黃建華翻攝）

    自稱假釋中會乖乖的吳嫌，其實背負3條毒品通緝案。（記者黃建華翻攝）

  • 警方在右駕駛座下方查獲安毒。（記者黃建華翻攝）

    警方在右駕駛座下方查獲安毒。（記者黃建華翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毒品 通緝
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：「我假釋不會亂來！」唬爛男3條通緝加9包毒被打臉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.