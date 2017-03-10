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西門町大樓凌晨火警 上百民眾急疏散

2017-03-10  10:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北市西門町一棟8層樓高的住商混合大樓，於今日凌晨1時左右發生火災，100多名住戶與觀光客連忙疏散，警消到場灌救15分鐘後就撲滅火勢，順利救出4名受困民眾，有一名30歲馬來西亞籍孕婦受到驚嚇，因為身體不適而送醫。

據《壹新聞》報導，台北市消防局第一大隊副大隊長白榮坤表示，大樓內燃燒的物品為電熱火器和天花板，燃燒面積約1平方公尺。經過初步調查顯示，該具起火的電熱火器位於7樓套房，疑似就是起火點，正確火災原因仍須進一步調查。

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  • 台北市西門町1棟8層樓高的住商混合大樓，於今日凌晨1時左右發生火災。圖為西門町街景，與本新聞無關。（資料照，記者王藝菘攝）

    台北市西門町1棟8層樓高的住商混合大樓，於今日凌晨1時左右發生火災。圖為西門町街景，與本新聞無關。（資料照，記者王藝菘攝）

  • 西門町住商混合大樓火警，多人緊急疏散。（圖擷自《壹新聞》）

    西門町住商混合大樓火警，多人緊急疏散。（圖擷自《壹新聞》）

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