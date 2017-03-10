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通過彈劾！南韓總統朴槿惠遭罷免 又傳共諜案！中生欲吸收我中央官員 遭逮捕聲押 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
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又傳共諜案！中生欲吸收我中央官員 遭逮捕聲押

2017-03-10  09:56

〔記者林慶川／台北報導〕又傳共諜案！據指出，一名來台灣某大學念書的中國籍學生，涉嫌經由中國情報單位指示，近期透過管道欲吸收我一名中央部會級官員，來刺探我方國家機密，昨被約談到案，台北地檢署已依違反國安法逮捕他，並向台北地院聲請羈押，現由北院召開羈押庭中。

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  • 據傳一名來台中生，涉嫌透過管道欲吸收我一名中央部會級官員，昨被逮捕，檢方聲請羈押。圖為台北地檢署。（資料照，記者錢利忠攝）

    據傳一名來台中生，涉嫌透過管道欲吸收我一名中央部會級官員，昨被逮捕，檢方聲請羈押。圖為台北地檢署。（資料照，記者錢利忠攝）

  • 有中生涉嫌透過管道欲吸收我一名中央部會級官員，昨被逮捕，檢方聲請羈押中。（記者謝君臨攝）

    有中生涉嫌透過管道欲吸收我一名中央部會級官員，昨被逮捕，檢方聲請羈押中。（記者謝君臨攝）

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