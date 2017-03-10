又傳共諜案！中生欲吸收我中央官員 遭逮捕聲押

2017-03-10 09:56

〔記者林慶川／台北報導〕又傳共諜案！據指出，一名來台灣某大學念書的中國籍學生，涉嫌經由中國情報單位指示，近期透過管道欲吸收我一名中央部會級官員，來刺探我方國家機密，昨被約談到案，台北地檢署已依違反國安法逮捕他，並向台北地院聲請羈押，現由北院召開羈押庭中。