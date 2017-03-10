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長照中心祝融奪命 大樓40多年前大火後改建

2017-03-10  09:54

〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龍潭區愛心長照中心今晨5時許發生火警，造成4死13傷，據當地鄰居表示，這家長照中心由龍潭里長鍾朝麟掛名負責人開設，該棟大樓改建前是平房市場，在民國61、62年時，也曾經發生大火整棟燒毀，當時為龍潭第一市場，印象中當時無人員傷亡，後來改建複合式的市場、美食街，因為生意冷清跟著沒落，直到5、6年前長照中心才進駐1、2樓營運。

前往火警現場關心的桃園市議員徐玉樹表示，龍元路因配合台電施工，龍潭里長辦公處昨晚還廣播，預先通知今天凌晨0時起至上午6時會停電，不過鄰居表示，大約遲至0時20分左右才停電，近5時電就來了，不知道是否因為停電，長照中心點燃蠟燭，或其他原因引起火災，起火原因仍待火調科調查。

該長照中心大火起火點位於2樓樓梯旁，4名死者皆臥病在床，無法行動，因此慘死。

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  • 龍潭一長照中心4死13傷火警，這棟市場改建的大樓，40多年前也曾發生大火。（記者李容萍攝）

    龍潭一長照中心4死13傷火警，這棟市場改建的大樓，40多年前也曾發生大火。（記者李容萍攝）

  • 長照中心發生4死13傷火警，警方拉起封鎖線，並在現場管制人員進出。（記者李容萍攝）

    長照中心發生4死13傷火警，警方拉起封鎖線，並在現場管制人員進出。（記者李容萍攝）

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