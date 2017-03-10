「裸體逛街」促銷墾丁音樂節 恆春警方要查
2017-03-10 09:50
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕下月1日將登場的墾丁春天音樂節，目前整體預售狀況低迷，有音樂場業者為了拉抬票房下猛藥，推出「裸體逛街」影片宣傳，吸引不少民眾目光，卻也有民眾向恆春警方檢舉，警方強調近期將會傳喚說明。
「這樣會不會讓各國洋男誤會台灣真的那麼開放？」聳動的影片引發兩極反應，有樂迷認為有趣吸睛，不需要大驚小怪，卻也有資深樂迷擔心音樂季再衰退，也不該出怪招染黃。
這3女1男的「裸體逛街」影片，其實去年就曾出現過，當時還有人目擊拍攝過程，雖然穿著肉色貼身衣物，但刻意馬賽克效果，反而像是全裸，引起網路討論話題。
恆春警方去年曾約談並以「妨礙風化」函送，但今年業者仍以部分去年未曝光的片段剪輯後上網宣傳，片中還強調「去年來夏都春宴大家都是這樣！」
恆春警方指出，查證後發現是音樂場業者合作，為了要促銷墾丁音樂節的宣傳片，疑似與去年拍攝手法相同，目前已經鎖定特定對象，將會傳喚說明。
墾丁夏都沙灘酒店解釋，影片是去年一群外國人拍的，他們仿國外知名歌手MV用「假裸」的拍攝手法，也用瘋狂的想法拍攝一支有趣影片，身上都有穿肉色衣物，包得比基尼更緊，仍然是有穿衣服的；業者強調，今年與墾管處、警察局共同宣示反毒，塑造安全、健康、無毒形象，以精緻、國際化的派對呈現，避免人口複雜活動壞了假期好心情。
相關影音 翻攝自RED BRICK DAILY 紅磚日報
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