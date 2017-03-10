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墾丁春吶前 東海岸破獲漁船運毒 市價超過一億元

2017-03-10  09:22

［記者王秀亭／台東報導］海巡署台東海巡隊獲報有漁船近日欲走私毒品，經多日埋伏跟監，9日晚間在東海岸長濱鄉宜灣外海，當場查獲1艘成功籍漁船甲板上有重達840公斤的安非他命、K他命混合毒品，市價超過1億元。

海巡署東部巡防局連日來加強布線埋伏，9日晚間在宜灣外海發現一艘成功籍漁船世貿號行跡可疑，上船後就見甲板上有棉被蓋住的不明物體，深覺有異，翻開一看是一袋袋以麻布包裹住物品，疑似毒品，便將44歲陳姓船長、鄭姓船員連人帶船押回漁港。

警方到場檢驗後，確定是安非他命、K他命混合毒品，立即漏夜偵訊，追查毒品來源及運毒路線。

這批毒品總重840公斤，包著毒品的麻布袋多達30包，折合市價超過1億元，船長親友接到船長電話後趕到現場，直說船長聯絡他東西是在海上撿到，還沒報案就被抓。

當地漁民說，墾丁春吶將至，早有聽說有人要走私，還好被查到，否則龐大數量流入市面，後果不堪設想。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 由於毒品數量龐大，海巡人員出動人力搬運。（記者王秀亭翻攝）

    由於毒品數量龐大，海巡人員出動人力搬運。（記者王秀亭翻攝）

  • 海巡人員在甲板上發現毒品。（記者王秀亭翻攝）

    海巡人員在甲板上發現毒品。（記者王秀亭翻攝）

  • 海巡人員開了3輛車，才將30包包著毒品的麻袋證物運回。（記者王秀亭翻攝）

    海巡人員開了3輛車，才將30包包著毒品的麻袋證物運回。（記者王秀亭翻攝）

  • 涉嫌走私毒品的船員。（記者王秀亭翻攝）

    涉嫌走私毒品的船員。（記者王秀亭翻攝）

  • 警方將涉嫌走私毒品的船員帶回偵訊。（記者王秀亭翻攝）

    警方將涉嫌走私毒品的船員帶回偵訊。（記者王秀亭翻攝）

  • 涉嫌走私毒品的船長親友到場想見人，被海巡人員依法擋在封鎖線外。（記者王秀亭翻攝）

    涉嫌走私毒品的船長親友到場想見人，被海巡人員依法擋在封鎖線外。（記者王秀亭翻攝）

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