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北宜公路貨車翻覆 南下路段受阻

北宜公路貨車翻覆，駕駛輕傷，南下路段受阻。（記者林敬倫翻攝）

2017-03-10  08:16

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮北宜公路59K處，一輛貨車因天雨路滑，擦撞山壁後翻覆，貨車翻車後占據2車道，受傷郭姓駕駛被救出後，意識清楚，被送醫急救，警方現正全力排除現場，台9線北宜公路一度雙向受阻，現北上已搶通，僅南下單向受阻。

早上6點18分，46歲貨車郭姓駕車行經頭城鎮北宜公路59K處，疑天雨路滑，自撞山壁後翻覆，所幸駕駛僅受輕傷，意識清楚，警消趕到現場後，立即將郭送醫急救，並全力排除現場，由於翻覆貨車占據2線車道，北宜公路一度雙向受阻，現階段警方已搶通北上路段，南下則還在搶通中。

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  • 北宜公路貨車翻覆，駕駛輕傷，南下路段受阻。（記者林敬倫翻攝）

    北宜公路貨車翻覆，駕駛輕傷，南下路段受阻。（記者林敬倫翻攝）

  • 北宜公路貨車翻覆，駕駛輕傷，南下路段受阻。（記者林敬倫翻攝）

    北宜公路貨車翻覆，駕駛輕傷，南下路段受阻。（記者林敬倫翻攝）

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