我奉獻了...我奉獻了... 男子台南忠烈祠前自焚

2017-03-10 01:27

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子昨日深夜在台南市南區的忠烈祠點火自焚，他在忠烈祠前花圃內，以上衣浸濕汽油，包覆上半身引火自焚，讓路人嚇傻了眼，兩名路人在對街看見火球後，手拿拿礦泉水搶救，並叫救護車，男子後腦勺、前胸、後背、雙手都有約2度燒傷，他意識清楚，但詭異的是，男子今日凌晨獲救後，口中念念有詞稱「我奉獻了」，宛如驚悚點影場景，令救護人員直冒冷汗。

昨日深夜11時許，警方獲報有民眾自焚，立即趕往現場馳援，消防員也到場時，火勢已經撲滅，黃男倒在地上，全身50%面積的2度燒傷，傷勢集中上半身。救護員緊急處理後，將他往成大醫院急救。

救護人員轉述，黃男被發現時上半身著火，並且走了一小段路才倒下，獲救後黃男沒有沒有哀嚎，嘴裡念著「阿彌陀佛、阿彌陀佛，神明要我奉獻」，上了救護車也不像是一般燒傷病患，只是安詳躺在擔架上，不時念著「我奉獻了」。

警方懷疑，黃男疑似是精神病患，但身邊沒有手冊可以證明，目前黃男仍意識清楚，已透過現場遺留機車的車籍資料，聯絡黃家人前往醫院。