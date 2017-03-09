遭凌虐看護僱主是知名命理師 喊冤「檢察官不信她」
江姓命理師拿出薪資給付單據，證明莉莉當時有簽名。（記者黃捷攝）
［記者黃捷／台北報導］王姓兄弟僱用一名印尼籍看護莉莉，負責照顧癱瘓的母親，莉莉去年指控3人少給薪水、毆打凌虐，3人遭士林地檢署起訴。記者查出王母就是知名命理師江嘉葉，她今受訪氣憤表示莉莉「胡說八道」，也無奈的說「檢察官只相信莉莉，卻不相信我們！」
江嘉葉表示，扣除健保、仲介費用後，都有依契約發給現金薪資，莉莉明明也有簽收，單據都有註明印尼文，根本無法欺騙。
江指出，她沒有不准莉莉與外界聯繫，甚至周日兒子放假在家，還希望莉莉外出休假，節省加班費，但莉莉不肯，還誣指她勞力剝削；她為澄清沒有限制莉莉，還特地調閱家中電話通聯給檢警，證明莉莉打過3通電話給仲介，這3通電話卻被檢警當成「求救電話」。
她無奈地說，莉莉工作不認真，也不願意學習，任職10天連幫病人餵食、餵水都不會，讓他們很懊惱，但從來沒有打罵；她曾聯繫仲介公司派翻譯前來溝通，仲介也詢問是否要更換看護，但她決定再給次機會，沒有換掉莉莉。
她解釋，莉莉體重驟減，是因來台後水土不服，吃不太下東西造成，而5月29日當天傍晚莉莉確實失蹤，才會通報仲介公司，直到6月3日接到警方通知，才知道莉莉受傷，但根本不知道她之前去哪、怎麼受傷。
她說，莉莉稱她清晨爬4樓陽台逃逸墜樓，當時沒人聽到巨響，質疑她編故事，其他指控也毫無證據，但檢察官單憑莉莉供詞，就將她及2兒子起訴，無視她提的所有證據，「覺得很冤枉」。
莉莉指控，江嘉葉因腰椎骨折，生活難以自理，2兒去年4月中聘僱看護協助照顧，卻禁止她與外界聯繫，也未給付相對應的薪資，甚至毆打、凌虐及猥褻，她打電話向仲介求救被發現，3人竟向仲介通報她逃逸。
莉莉供稱，同年6月3日清晨，她趁江家3人熟睡，攀出4樓陽台逃跑，不慎墜樓，經路人幫忙報警，全案才曝光，士檢依《違反人口販運防制法》、傷害、猥褻及偽造文書等罪起訴江家3人。
江婦家中4樓陽台下方遮雨棚狹窄，難以攀爬。（記者黃捷攝）
江婦家中4樓陽台下方遮雨棚狹窄，難以攀爬。（記者黃捷攝）
江婦雇用莉莉後不久，曾通知仲介公司翻譯前來溝通。（記者黃捷攝）
江婦拿出薪資給付單據，證明莉莉當時有簽名。（記者黃捷攝）
江婦拿出薪資給付單據，證明莉莉當時有簽名。（記者黃捷攝）
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