| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 社會

妻撇2幼子跟小王同居 夫訴離基隆地院判准

2017-03-09  23:10

〔記者林嘉東／基隆報導〕賴女婚後10年突然留了一張「要去找妹妹」的字條，從此音訊全無，賴夫報警尋妻，才知賴女撇 2名幼子不顧，與「小王」私奔，訴請離婚。基隆地院以賴女未盡養育兒子之責，行蹤不明，判准2人離婚。

判決指出，羅姓男子93年間與賴女婚後育有2子，未料，2人結褵第10年，賴女突然在客廳留下一張紙條「要跟妹妹出去」從此音訊全無，撇年僅9歲、10歲的兒子不顧。羅遍尋妻子可能落腳處，都找不到愛妻，無奈只好報警協尋。

賴女失聯13個月後，得知成了失蹤人口，主動現身派出所向警方說明。她供稱，失聯期間，住在許姓男子住處，之所以離家出走，是因為與先生感情失和。

賴女製作完筆錄，要求撤銷失蹤人口記錄後，行蹤不明。羅得知愛妻主動到案說明失聯期間一直與許男同居在彰化，以妻子失聯2年，未盡撫養兒子責任，向法院訴請離婚。

基隆地院認為，賴女失聯期間，均未與家人聯絡，也未盡照顧2個兒子責任，迄今行蹤不明，判准2人離婚，2個兒子的監護權也歸先生所有。

廣告
  • 妻為了「小王」拋夫棄子，行蹤不明。基隆地院判准2人離婚。（記者林嘉東攝）

    妻為了「小王」拋夫棄子，行蹤不明。基隆地院判准2人離婚。（記者林嘉東攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同居 小王 幼子 拋夫棄子 離婚 離家
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：妻撇2幼子跟小王同居 夫訴離基隆地院判准


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.