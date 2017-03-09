妻撇2幼子跟小王同居 夫訴離基隆地院判准

2017-03-09 23:10

〔記者林嘉東／基隆報導〕賴女婚後10年突然留了一張「要去找妹妹」的字條，從此音訊全無，賴夫報警尋妻，才知賴女撇 2名幼子不顧，與「小王」私奔，訴請離婚。基隆地院以賴女未盡養育兒子之責，行蹤不明，判准2人離婚。

判決指出，羅姓男子93年間與賴女婚後育有2子，未料，2人結褵第10年，賴女突然在客廳留下一張紙條「要跟妹妹出去」從此音訊全無，撇年僅9歲、10歲的兒子不顧。羅遍尋妻子可能落腳處，都找不到愛妻，無奈只好報警協尋。

賴女失聯13個月後，得知成了失蹤人口，主動現身派出所向警方說明。她供稱，失聯期間，住在許姓男子住處，之所以離家出走，是因為與先生感情失和。

賴女製作完筆錄，要求撤銷失蹤人口記錄後，行蹤不明。羅得知愛妻主動到案說明失聯期間一直與許男同居在彰化，以妻子失聯2年，未盡撫養兒子責任，向法院訴請離婚。

基隆地院認為，賴女失聯期間，均未與家人聯絡，也未盡照顧2個兒子責任，迄今行蹤不明，判准2人離婚，2個兒子的監護權也歸先生所有。