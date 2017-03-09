台電員工自焚抗退訓 台電：為避免更大危險

2017-03-09 22:04

［記者林筑涵／台北報導］台電總部大門今日下午發生新進員工因不滿遭退訓，欲以自焚表達抗議，所幸警消及時到場解決危機。台電表示，該名員工原屬配電維護學員，在工作訓練階段，發現罹患腰椎疾病，因配電現場工作具一定風險，擔憂員工未來現場工作恐面臨更大危險而選擇採退訓處理。

今日下午四點多，台電位於羅斯福路三段的總部大門口，出現一名男子嗆聲，因不滿於參與工作訓練期間遭台電退訓，在現場欲以自焚方式表達抗議；隨後警消趕到將男子帶離現場，所幸並未釀成悲劇。

據台電表示，該名男子原是新進員工，去年考進台電後，未來將負責停復電搶修；但因在工作受訓時，發現罹患腰椎疾病，最終未能完成考評。同時，台電發言人林德福也說明，由於搶修現場有一定風險，考量身體狀況，避免未來現場作業時將面臨更大危險，經溝通後而採退訓處理。