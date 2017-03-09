雙胞胎長太像 哥扮弟騙過戶、地政事務所

雙胞胎哥哥瞞過新北市板橋地政及戶政事務所，取得弟弟房產權狀、身分證等去抵押借款，借款男子提出國賠，被新北地院判敗訴。（記者王定傳攝）

2017-03-09 21:02

〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子冒用雙胞胎弟弟身分，瞞過新北市板橋地政及戶政事務所，取得弟弟房產權狀、身分證等，拿房產設定抵押權向傅姓男子借得250萬，案件終究曝光，抵押權遭塗銷，傅不滿損失慘重提國賠；新北地院法官認為，常人難以分辨張男面貌與弟弟照片差異，無過失，判傅敗訴。

據查，位於板橋區莒光路二樓的房產是張男弟弟所有，但他於103年8月因病住醫治療，不料，張男因缺錢，動起歪腦筋，8月29日，先拿弟弟的身分證與印章，跑到地政事務所辦理不動產所有權狀遺失補給登記。

隔年又到戶政事務所，拿自己的照片補辦弟弟身分證遺失、印鑑變更、印鑑證明等，成功瞞天過海，並以房產當抵押，向傅男借款，設定擔保債權375萬元，得手250萬。

事後，戶政事務所人員察覺怪異，通知弟弟來說明，案件才曝光，抵押權遭塗銷，傅男先提訴要張男及弟弟負責，法院只判由張男賠償250萬，由於張男根本沒錢，傅男認為戶政及地政事務所疏於核對，提出國賠。

板橋戶政及地政事務所都否認過失；法官認為，張男熟知弟弟個資，且張男曾以同樣手法向銀行貸款得手，這名對保人員出庭時仍無法分辨哥哥與弟弟，可見若沒有相關提示，常人難以分辨哥哥面貌與弟弟照片差異，可上訴。