高市轎車失控撞民宅 駕駛受傷一度拒開車門

2017-03-09 20:36

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市凱旋四路，今晚7點多發生一輛自小客車21歲吳駕駛疑似癲癇發作，車子失控撞民宅的樑柱，引起車輛輪胎起火，火勢撲滅，吳男在車內一度拒絶開車門，經消防人員將他拉出，意識清醒、僅輕微擦傷，送醫包紮後，無大礙。肇事原因交由警方處理。