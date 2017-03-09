網路申辦信貸 遭詐騙集團鎖定騙走22萬元

2017-03-09 20:18

〔記者蘇福男／高雄報導〕曾姓女子上網求助信貸，結果被詐騙集團鎖定騙走22萬元，詐騙集團食髓知味，重施故技時踢到鐵板，警方循線查獲、瓦解機房，逮捕主嫌、車手，並起出大批電腦和伺服器。

警方發現，該集團車手底薪只有2萬元，還必須自訂300萬到500萬的詐騙業績，達標才可再拿到3萬至6萬元不等業績獎金，未達標則必須被扣錢。

岡山警分局調查，曾女因信用不佳上網求助，引來詐騙集團覬覦，假冒代辦業者佯稱可幫忙，要求曾女先付22萬代辦費，由於被害人輕易受騙，詐騙集團認為有機可乘，因此又以資料有誤為由，要求再拿出8萬元，曾女起疑向警方報案。

岡山警分局員警先在高鐵左營站，逮到出面取款的李姓車手（22歲），並循線逮捕王姓主嫌（38歲），由於王嫌身上只有150元、一串鑰匙和遙控器，警方研判機房就在附近，於是採土法煉鋼，在周遭500公尺逐一搜索，果然查獲、瓦解機房。

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