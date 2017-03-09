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醫院前竄瓦斯味 換管施工嚇壞人

2017-03-09  20:02

〔記者吳仁捷／新北報導〕新海瓦斯公司今天下午起在板橋文化路更換新舊管線，因竄出濃烈瓦斯味，嚇壞一旁的中英醫院醫護人員及患者，消防單位獲報到場，發現是新海瓦斯公司更換管線，導致遍佈瓦斯味，因現場使用通風機，加上沒有超過警戒值，向報案單位解說後，化解一場虛驚。

新北市消防局今晚6時34分獲報，板橋區文化路一段208號前傳出濃烈瓦斯味，消防單位到場，發現為新海瓦斯公司正在施作瓦斯管線，工人正將新管接上舊管，導致飄散輕微瓦斯氣味，工人也使用送風機，降低濃度，由於必須施工到今晚9時，消防單位已向報案人、中英醫院說明。

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  • 新海瓦斯在新北市板橋區更換瓦斯管線，竄出瓦斯氣味，嚇壞緊鄰的中英醫院醫護與民眾。（記者吳仁捷翻攝）

    新海瓦斯在新北市板橋區更換瓦斯管線，竄出瓦斯氣味，嚇壞緊鄰的中英醫院醫護與民眾。（記者吳仁捷翻攝）

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