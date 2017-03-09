花蓮9校遭駭 印表機不斷吐出勒索比特幣文件
2017-03-09 19:42
〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣傳出有9所學校遭到駭客入侵，部分學校的印表機自動印出勒索文件，要求校方交出8個比特幣，折合新台幣約30萬元。而花蓮縣教育處表示，遭駭學校並未發生實質傷害。
《中央社》報導，花蓮縣教育處表示，北埔國小、玉里國中、豐濱國中等9所學校陸續從2月底收到攻擊，駭客利用潛藏的木馬程式「亂槍打鳥」隨機攻擊，讓學校印表機自動印出勒索文字。
教育處表示，已要求學校遵照流程設置密碼，並將採購防火牆設備來封鎖。
花蓮縣警局表示，經過檢查，目前沒有學校受到實質攻擊，也沒有傳出資訊外流。
教育部統計，目前至少有55所學校、140個IP接獲比特幣勒索事件，嫌犯鎖定全台各級學校，目前這些遭到勒索的學校已通報教育部，各縣市警察局及刑事警察局也著手偵辦中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》中職4割男威震老美 賽揚強投：這數據太狂！
- 經典賽Live》胡金龍、張志豪發威！台灣剩1分落後
- 台東首位綠營總幹事 掌太麻里農會
- 連2貶 新台幣爆量貶破31元大關
- 因應金正男遇刺 總統維安將加強、新增醫務人員
- 自由限時批》瞎咪！洪秀柱又要到PRC…？！
- 九把刀遇上「最狂高中生」 霸凌竟扯出校園傳說
- 大專教師團體 憂年改流失高教人才
- 退隱也有事！上原亞衣整型前照片再流出
- 國民黨總統大選失敗原因？馬英九：換柱
- 經典賽》驚！ 美國首戰輸給大聯盟爐主
- 機捷紀念套票 11日起於A1等4站販售
- 「遇見街貓Bob」現實上演 街友試賣雜誌重建生活
- 台北》9月起 小一、小二增程式教學課
- 台灣老化指數首度破百 衛福部官員：應提振生育
- 大學生探「性福」 闖關認識他和她
- 多卡競爭 悠遊卡推通路會員卡
- 老屋重建條例恐傷文資 綠委：不認同容積獎勵思維
- 田馥甄巴黎變身長腿模 下一秒失控
- 胡歌被爆用替身7年 導演、粉絲集體幫伸冤
- 經部關注南部水情 北台不進二階限水
- （美圖多+影音）超勾人！三上悠亞白襯衫秀美腿 變身「完美女友」
- （影音）謝沛恩靠這招鏟肉7公斤 空中飛人煲恩愛
- AV女優與富商離異 隆乳強勢復出
- 若同時發射多枚導彈 專家警告：薩德不一定擋得住
- 桃市YouBike已百站 5月底達130處
- 「巾巾」計較 贊助商「照」得住
- 強片來襲！奧斯卡、日本旬報大賞高雄獻映
- 內衣櫃姐幫喬奶 吳慷仁胸罩初體驗「有點緊」
- 維基解密爆料》CIA扮駭客 三星電視變竊聽器
- 美國務卿提勒森 下週出訪日中韓
- 台灣協助保護金正男家屬？國安局長這麼說...
- NBA》柯瑞、湯普森飆分無用 勇士末節崩盤不敵塞爾提克
- 9下消失的出局數 殺傷力大
- 不拚獨大 一卡通：當民眾第二張卡
- 台北》4年後學生自備平板 弱勢可借用
- 《自由廣場》照顧人力擺不平 長照桃花源還很遠
- 李國毅疑回收舊愛 勾手溫存12時
- 不要再吃鍋貼！ 網友臉書號召棒協「解散」
- NBA》哈登單季失誤寫新高 爵士雙人組擊墜火箭（影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：花蓮9校遭駭 印表機不斷吐出勒索比特幣文件
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分