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花蓮9校遭駭 印表機不斷吐出勒索比特幣文件

2017-03-09  19:42

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣傳出有9所學校遭到駭客入侵，部分學校的印表機自動印出勒索文件，要求校方交出8個比特幣，折合新台幣約30萬元。而花蓮縣教育處表示，遭駭學校並未發生實質傷害。

《中央社》報導，花蓮縣教育處表示，北埔國小、玉里國中、豐濱國中等9所學校陸續從2月底收到攻擊，駭客利用潛藏的木馬程式「亂槍打鳥」隨機攻擊，讓學校印表機自動印出勒索文字。

教育處表示，已要求學校遵照流程設置密碼，並將採購防火牆設備來封鎖。

花蓮縣警局表示，經過檢查，目前沒有學校受到實質攻擊，也沒有傳出資訊外流。

教育部統計，目前至少有55所學校、140個IP接獲比特幣勒索事件，嫌犯鎖定全台各級學校，目前這些遭到勒索的學校已通報教育部，各縣市警察局及刑事警察局也著手偵辦中。

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  • 花蓮傳出有9所學校遭到駭客入侵，收到比特幣勒索文件，（中央社）

    花蓮傳出有9所學校遭到駭客入侵，收到比特幣勒索文件，（中央社）

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