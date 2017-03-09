紐約大學正妹開毒趴亡 同行情侶隔天還繼續開趴

2017-03-09 19:40

〔記者陳薏云／新北報導〕罔顧人命！新北市一名30歲吳姓女子，上個月23日凌晨與30歲周姓男友及另對情侶前往永和區汽車旅館開趴，不料卻疑似因吸毒暴斃，男友叫計程車將人送到醫院，更誇張的是，另對情侶隔天又到中和區摩鐵繼續開毒趴，完全罔顧吳女性命，讓她命喪摩鐵。

警方調查，吳姓女子與周姓男友與另對24歲蕭姓女子、26歲張姓男子前往永和區摩鐵開趴，兩對情侶各訂一間房，後將其中一間退房後，4人同在一間開趴，下午3時許，一群人發現吳女沒有生命跡象，蕭、張兩人慌張離開，周姓男子則叫計程車將女友送醫急救。

儘管緊急將吳女送往永和耕莘醫院，仍不治身亡，警方接獲醫院通報前往了解，後到摩鐵房內查獲10包毒品咖啡包以及10粒搖頭丸，並將周男依過失致死、毒品罪嫌移送法辦。

令警方不敢置信的是，先行落跑得蕭姓女子及張姓男子隔日竟跑到中和另間摩鐵繼續開趴，中和區警方於24日凌晨執行臨檢時，發現蕭女及同房的26歲郭姓、張姓男子，並在房內查獲2級毒品MDMA（搖頭丸）以及第3級毒品k他命。

毒趴喪命的吳姓女子，生性活潑，社交生活也相當活躍，還是紐約大學畢業的高材生，目前臉書已啟動紀念帳號，緬懷她的死亡，另名蕭姓女子則是小模，臉書追隨者多達2千多人，也時常PO出參加車展的性感照片。至於吳姓女子的詳細死因，仍待檢警驗屍確認。

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