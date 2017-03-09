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把環境當成被害人 林達：應設「環境犯罪專章」

2017-03-09  20:57

〔記者吳政峰／台北報導〕環境犯罪低風險、高報酬，不少不肖業者趨之若鶩，司法改革委員、台北地檢署檢察官林達認為，應仿效德國，把「環境當成被害人」，在刑法內增列「環境犯罪專章」，才能有效遏制業者的犯罪動機，避免鑽法律漏洞。

林達9日受訪表示，司改會議第三分組第二次會議的委員們非常重視環境犯罪議題，但檢閱刑法，僅190-1條有相關罰則，且犯罪者須為「致生公共危險」的具體危險犯，才可能觸法。

林達指出，德國等其他國家早已把環境視為「被害人」，在刑法內增設「環境犯罪專章」，亦即不法業者傷害了環境，視同傷害自然人，須課以刑責並沒收或追徵犯罪所得，但我國的相關法律並無此概念。

林達說，聯合國推行的第三波人權，即為環境安全上的人權，我國已簽屬聯合國兩人權公約，毫無疑問地，一定要對環境作出積極保護的宣誓，並落實這項人權，設立「環境犯罪專章」是種明確的手段，也是司法改革施行的方向。

偷排廢水、濫倒廢棄物等案件層出不窮，業者就是看準了行政部門查緝困難，不小心被抓到了，行政部門還得證明環境受損與業者行為間有明確的因果關係，但舉證難如登天。

林達認為，與其全靠查緝人員的努力，不如策動環境犯罪集團內的份子窩裡反，即所謂的「吹哨者條款」，給予檢舉者獎金與保護，一方面提高誘因，另一方面嚇阻首腦，讓他在犯罪時感到四面楚歌。

至於獎金來源，林達建議行政院可成立「環境保護基金」，統一管理環境犯罪者繳納的罰金、沒收或追徵相關的犯罪收入，這筆錢除可用以支出吹哨者獎金，亦可用在所費不貲的環境鑑定調查，或回復環境的花費。

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  • 司法改革委員、台北地檢署檢察官林達。（資料照，記者廖振輝攝）

    司法改革委員、台北地檢署檢察官林達。（資料照，記者廖振輝攝）

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