精障男離家失蹤7年癌父掛念 家人報案10小時尋回

2017-03-09 19:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕簡姓精障男8年前與父親爭吵離家，85歲老父罹癌恐時日不多，非常掛念失聯的兒子，家人找了多年未果，昨求助高市警方協尋，保大迅雷警組今晨發現他睡在街上，通知家屬帶回，圓了簡家團圓夢，簡姊更無法置信，才通報10小時就找到親人。

簡男（55歲）因罹患精神疾病，8年前與父親爭吵後離家出走，98年迄今音訊全無，待父親氣消後，家人曾試著尋找簡男返家，卻遍尋不著，近來父親老邁已85歲，而且罹患肺癌，常在女兒面前以淚洗臉，說很想念兒子，家人昨天向警方報案協助，將簡男列入失蹤人口。

保大迅雷中隊分隊長林卓材、警員陳錦宏、蔡碩書，今天凌晨1時許巡邏至吉林路口，發現一名男子慵懶躺睡地上，警方趨前關心他，發現他就是失蹤人口，把他帶回隊部休息，立即通知家屬。

簡男的姊姊半信半疑地趕到保大認親，看見真的是多年未見的弟弟，喜極而泣，也對警方不到10小時功夫，就能找到失聯7年的弟弟，不禁感佩萬分，員警得知意外幫簡男全家團圓，也相當高興。