快樂瑪麗安3女師虐童7年 1師認罪反咬園長指示

2017-03-09 19:52

［記者張文川、溫于德／台北報導］台北市「長欣補習班」女負責人林漢凌，與旗下女老師劉蕓德、金智儀等3女，涉嫌長期集體虐待L姓男童，從2歲半直到9歲長達7年，手法包括壓頭浸水、抓腳倒吊、辣椒水噴眼睛等「十大酷刑」凌虐，宛如韓國電影「熔爐」翻版，產生創傷後壓力症候群；台北地檢署上月依「妨害幼童發育」罪嫌起訴3女師，台北地院今首度開庭，林女、劉女都全盤不認罪，金女則是一改前詞而承認部分犯行，承認壓頭浸水、抓腳倒吊旋轉等6項罪狀，但強調都是林女指示，「因為她很凶，我不敢拒絕」。

虐童案後 總部已終止加盟關係

該補習班先前對外以「快樂瑪麗安南海分校」加盟名義招生，2014年被揭發虐童後，總部已經終止加盟關係，台北市教育局也表示長欣補習班已廢止立案並停業。

起訴指出，2006年3月兩歲半的L童開始至該補習班，從此卻疑被3女師凌虐長達7年，曾被壓頭塞進充氣式泳池、裝滿冷水的水桶中，又被罰交互蹲跳，「跨海大橋」跨椅懸空，冬天脫光沖冷水，抓住雙腳、頭下腳上旋轉，用類似愛的小手的「長條形柱狀物」長期毆打，上課不准使用課桌椅，跪在地上寫作業。

園長林漢凌還被控，在班上宣布L童的母親在醫院上班，他「手上有病毒，尿尿有細菌」，逼他全天戴口罩坐在教室外，禁止他喝水、吃飯、上廁所，還逼他吃黴菌絲已長達約7公分的發霉點心，又被辣椒水噴臉，林女還曾把他帶回家扮成女裝嘲弄。

今庭訊時，47歲林女說不是她直接照顧L童，各班有導師在帶班，她很少接觸到他，沒有處罰他，班上也沒有「愛的小手」，2009年L童頭部的撕裂傷，是他爬到CD櫃子上，被掉下來的收音機砸到，是她帶他去醫院的。

34歲劉女也不認罪，她不是班導師，沒有直接照料L童，也很少接觸，律師幫辯說劉女只是嗓門很大，補習班學生都很怕她，但她並未有虐童行為，當時只有4、5歲的L童可能記憶有誤。

最後被訊問到的36歲金女則是一改先前偵查時的供述，承認6項罪行，打臉林園長，她並強調都是林女命令她處罰L童，而且只針對L童，沒虐待其他學童，「我也不知道園長和L童有什麼過節」，她一路哽咽承認檢方起訴的「十大酷刑」中的6項罪行，包括按壓L童的頭去浸水，「林園長說他不乖，叫我這樣處罰他」，下手時林女大多在場，林女也會自己動手處罰他。

法官質問：「妳不知道這樣抓著別人的頭去浸水，可能會殺人未遂？」金女哭著說：「園長很凶，我真的很怕她，現在我也無法想像當初我為什麼這麼聽她的話」。

金女承認有處罰L童半蹲，每次只5至10分鐘，但並未罰他交互蹲跳、桂河大橋，不知道其他老師是否有；承認叫L童脫光後在洗手枱用冷水沖他身體，因為林女說家長央請校方先幫他洗澡，校內沒有熱水，只好用冷水沖澡，不記得當時是冬天還是夏天，法官反問：「不管什麼天，你會這樣對你自己的小孩嗎？」金女無言以對。

金女也承認抓住他的腳倒立旋轉，用愛的小手打他腳底板，但絕未打頭，「校內有1、2支愛的小手，每個班都會使用」，直接打臉林園長的說詞；金女說有給L童吃壓壞的餅乾、蛋糕和一些看起來不太好的「湯湯水水」，都是林園長帶來拿給她，叫她餵給L童吃，不是學校本來準備的食物，她不知道是壞掉的牛奶與醙水湯。

3女各自向法官聲請傳喚L童、同班學生、金女和2位女老師作證。全案初步審查後，將移送審理庭續審。

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