任性中客遊太魯閣負氣脫隊 警消入山搜尋

太魯閣燕子口步道今午驚傳中客脫隊失蹤，迄今仍未尋獲。（記者王峻祺攝）

2017-03-09 18:18

［記者王峻祺／花蓮報導］中國籍韓姓女遊客今午12時40分，跟團到太魯閣國家公園遊玩，疑似與父母發生口角而負氣脫隊，獨自從錐麓斷崖停車處一旁的小徑往上攀爬後失聯，警消及太管處人員已出動逾20人協尋，迄今仍未尋獲韓女，不排除入夜後繼續搜尋。

據了解，穿著黑色大衣、長髮的20歲中國籍韓女今午失聯後，彭姓台籍導遊就在第一時間內報案求援，太管處及警消人員先自燕子口步道1150m處的韓女上攀位置往山區內搜尋，直至峭壁無法行走處後折返，沿途都未發現韓女蹤跡。

太管處表示，目前逾20名搜尋人員，將擴大搜索範圍，自錐麓斷崖停車場沿台8線公路往天祥方向尋找，並調閱監視器比對，由於韓女等人晚上將入住花蓮市區飯店，也將同步聯繫業者，了解韓女是否已安全自行前往下榻處。