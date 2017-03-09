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小黃運將難為！剛載到應召女 就被當馬伕抓走了...

2017-03-09  18:16

〔記者陳薏云／新北報導〕小黃運將真難當！新北市一名49歲林姓計程車司機，昨晚10時許接到客人叫車，便前往新北市永和區一處賓館載人，從事性交易的23歲梁姓女子上車後，表示要到中山路某百貨公司，不料梁女才上車三分鐘，一群警察突然圍住計程車盤查，梁女一口咬定小黃司機就是馬伕，經警方調查後發現梁女說謊，小黃司機氣得對梁女提出誣告。

警方調查，莊女無前科，大學沒畢業即踏入應召圈，昨晚7時許因被客人「打槍」，來接應的馬伕又怕被抓，因此莊女自行叫計程車，不料一上車就被警方盤查，莊女嚇得直指林姓司機就是馬伕，警方將兩人帶回派出所偵訊近5小時，梁女才坦承「因為太緊張，才會說司機是馬伕」，司機氣壞了，要怒告莊女「誣告」。

莊女向警方坦承以兩小時5000元進行性交易，平常是由一名梁姓馬伕載送前往接客，昨晚將莊女載到永和區一處賓館準備性交易，但遭到客人打槍後，馬伕卻丟下莊女跑掉，莊女叫計程車前往跟馬伕會合，沒想到警方接獲線報，前往逮人，莊女一緊張就指稱林姓司機是馬伕，讓林姓司機損失近千元的收入，警方問訊後將莊女依誣告罪和違反社會秩序維護法移送法辦，至於梁姓馬夫警方將會再約談到案說明。

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  • 莊女前往永和區某賓館性交易，搭計程車離開時被警方抓，竟誣告小黃司機是馬伕。小黃司機氣得對梁女提出誣告。（記者陳薏云攝）

    莊女前往永和區某賓館性交易，搭計程車離開時被警方抓，竟誣告小黃司機是馬伕。小黃司機氣得對梁女提出誣告。（記者陳薏云攝）

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