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情關難過 男子生日坐橋上護欄嚇壞人

2017-03-09  18:06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕26歲戴姓男子難過情關，生日當天獨自坐在雙園大橋護欄上，當時車水馬龍嚇壞行經駕駛，員警趁他呆坐沉思時將他拉下，阿姨獲知消息趕來大嘆，「真的太傻了！」

戴男7日下午5時下班後，從大寮獨自駕車到雙園大橋上，神情憂鬱地坐在護欄上，由於正值交通尖峰時間，行經駕駛懷疑他想輕生，報案電話不斷湧進110，林園警分局、林園消防分隊獲報趕抵。

林園派出所員警林銘峰、邱國賓上前關懷，都成了耳邊風，戴男完全不理會眾人，低頭若有所思，員警趁他不注意時將他拉下，帶回派出所安置。

戴男經開導後，終於向員警吐露輕生原因，他表示，日前與深愛的女友分手，適逢生日無人陪伴更加難過，腦中不斷浮現以往濃情密意，一時鬱悶才會想不開。與戴男同住的阿姨接獲通知趕來，大呼「真的太傻了，何必為了一個女人想不開！」警方依據自殺高風險個案處理流程，通報社工介入輔導。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
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  • 男子闖不過情關，坐在護欄上意欲尋短。（記者洪臣宏翻攝） <b>自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。<br>自殺防治諮詢安心專線：0800-788995 <br>生命線協談專線：1995。<br>張老師專線：1980</b>

    男子闖不過情關，坐在護欄上意欲尋短。（記者洪臣宏翻攝） 自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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