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案發2小時後才酒測 頂替、酒駕都無罪

2017-03-09  17:58

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市28歲潘姓男子與26歲游姓女友人，104年5月10日凌晨4點多，在蘆竹區喝酒後騎機車返家，原本是游女騎車搭載潘男，因機車車身搖晃被巡邏員警攔查，就在員警靠近他們時，潘男趁隙與游女換位，潘男被帶回警局偵辦時，警方發現有異，調出行車紀錄器發現根本是游女騎的車，2小時後通知她到所酒測，酒測值達0.63，兩人分別被送辦；不過，游女聲稱是返家後喝的酒，由於警方未在第一時間酒測，酒測前確實又跟友人在家喝酒，桃園地檢署予以游女不起訴處分，涉嫌頂包的潘男也獲判無罪。

游女的友人及弟弟出庭證稱，他們接到潘男被警方帶回的消息，就開車前往將游女帶回，途中買了2瓶啤酒與游女一起喝。

桃園地檢署認為，游女沒有在第一時間接受酒測，且在酒測前確與友人在家喝酒，即使酒測值偏高也無法認定她有酒駕，偵結予以不起訴處分，但仍以頂替罪起訴潘男；而桃園地院法官則認為，既然檢警都沒法認定游女有酒駕之事實，那麼當天潘男和游女對調位置，也就沒有協助游女脫罪而觸犯頂替罪的問題，審結判決潘男無罪。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 由於警方未在第一時間酒測，酒駕的不起訴，涉嫌頂包的也被桃園地院判無罪。（記者鄭淑婷攝）

    由於警方未在第一時間酒測，酒駕的不起訴，涉嫌頂包的也被桃園地院判無罪。（記者鄭淑婷攝）

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