越籍旅客來台遊玩丟護照 警協助尋回

2017-03-09 17:52

［記者陳恩惠／台北報導］總統蔡英文一上任喊出的新南向政策，來台旅行的各國遊客，除了日、韓外，果真出現隸屬於「東協十國」內的越南籍女子，在參觀故宮博物院時，意外丟了行動電話和護照，急著四處找，遇上到場巡邏的士林警分局翠山派出所警員吳佳胤，吳員主動詢問並協助，在公車上幫她尋回。

士林警方表示，翠山所警員吳佳胤上午11時至下午1時執行轄區巡邏勤務，騎車經過北市至善路二段的故宮博物院時，發現有名外國籍旅客在故宮門外慌張地四處走動，觀察動作應該是在找尋東西，吳員見狀，於是主動上前關心。

翠山所說，越南籍的阮姓女子與夫婿二人來台自由行，中午搭乘公車304號前往故宮，到站時，急急忙忙地沒注意放在皮包內的手機及居留證，從皮包口掉出遺留座位上，夫婦倆就趕著下車，直到站在故宮的大門前，欲合影留念時，才驚覺手機不見，連護照也丟了！夫婦倆想半天，猜測應是掉在公車上。

吳員獲知後，立刻將阮女及其夫載返派出所後，立刻調閱警察局建置的監視器，經過多方過濾、比對，終於找到阮女所搭乘的車號：317-XX公車，於是聯絡公車司機，確認遺失物品還在車上，吳員搭載阮女前往公車站領回，讓阮女夫婦對台灣警方的熱心服務印象深刻，連連道謝。