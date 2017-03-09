輕鬆兼職…月領3.6萬？ 警：小心錢領不到還吃官司
2017-03-09 19:45
〔記者陳鳳麗／南投報導〕詐騙集團無孔不入，詐財也騙人提供帳戶！南投縣草屯鎮有民眾接獲Line訊息，對方表示有兼職工作，公司因業務擴展，招收兼職人員，提供帳戶2本，月薪3萬6000元，不用證件和印章。該民眾到地方臉書社團探詢「該報警嗎？」，網友回應一致，都是「快報警」。
吳姓網友在草屯人臉書社團PO出Line對話截圖，對方的人頭照是年輕男子，他在Line訊息上告知公司擴大業務，向全台招收兼職人員。提供2本存摺月領3萬6000元，5天領薪1次，1次領6000元，若提供4本，1次領1萬2000元，即月領7萬2000元，配合公司提供的帳戶，裡面不需要有錢，而兼職人員也不用任何證件和印章。
網友們都請吳姓網友快去報警，這一看就是帳騙集團在找人頭帳戶，提供的話就是幫助詐欺犯，有人則說「看到這種詐騙訊息就很火」；另有林姓網友回應「我也收到這個訊息」，吳姓網友則表示，她不會上當，將到派出所報案。
草屯警分局偵查隊也提醒，千萬不要提供帳戶，因為一提供的後果，就是所有名下的帳戶一併被凍結，不要說兼職薪水領不到，屆時所有帳戶的錢都動不了，還要一直跑法院打官司，得不償失。
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