| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》陳鏞基再敲安 台灣追平！！ 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 社會

輕鬆兼職…月領3.6萬？ 警：小心錢領不到還吃官司

2017-03-09  19:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕詐騙集團無孔不入，詐財也騙人提供帳戶！南投縣草屯鎮有民眾接獲Line訊息，對方表示有兼職工作，公司因業務擴展，招收兼職人員，提供帳戶2本，月薪3萬6000元，不用證件和印章。該民眾到地方臉書社團探詢「該報警嗎？」，網友回應一致，都是「快報警」。

吳姓網友在草屯人臉書社團PO出Line對話截圖，對方的人頭照是年輕男子，他在Line訊息上告知公司擴大業務，向全台招收兼職人員。提供2本存摺月領3萬6000元，5天領薪1次，1次領6000元，若提供4本，1次領1萬2000元，即月領7萬2000元，配合公司提供的帳戶，裡面不需要有錢，而兼職人員也不用任何證件和印章。

網友們都請吳姓網友快去報警，這一看就是帳騙集團在找人頭帳戶，提供的話就是幫助詐欺犯，有人則說「看到這種詐騙訊息就很火」；另有林姓網友回應「我也收到這個訊息」，吳姓網友則表示，她不會上當，將到派出所報案。

草屯警分局偵查隊也提醒，千萬不要提供帳戶，因為一提供的後果，就是所有名下的帳戶一併被凍結，不要說兼職薪水領不到，屆時所有帳戶的錢都動不了，還要一直跑法院打官司，得不償失。

廣告
  • 詐騙集團用Line在找人頭帳戶？該訊息顯示公司找兼職人員，提供兩本帳戶，月薪3萬6000元。（圖擷自草屯人臉書社團）

    詐騙集團用Line在找人頭帳戶？該訊息顯示公司找兼職人員，提供兩本帳戶，月薪3萬6000元。（圖擷自草屯人臉書社團）

  • 提供兩本帳戶就可月領3萬6000元，小心錢領不到又吃上官司。（記者陳鳳麗攝）

    提供兩本帳戶就可月領3萬6000元，小心錢領不到又吃上官司。（記者陳鳳麗攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兼職 吃官司 詐騙
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：輕鬆兼職…月領3.6萬？ 警：小心錢領不到還吃官司


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.