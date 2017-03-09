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太極門逃漏稅案 法官認定「謝師禮」是學費 非贈與

2017-03-09  17:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕已延宕20年的太極門掌門人洪石和（洪道子），被稅捐機關認定逃漏綜合所得稅1億餘元，洪石和提起行政訴訟聲明撤銷，台中高等行政法院判決他敗訴，關鍵原因是法官認定，洪石和傳授神功課程收取的是學費，不是洪石和宣稱的隨喜捐贈的「謝師禮」，也不是太極門弟子主觀認定的贈與，稅捐機關裁定逃漏稅額與罰鍰，都沒有違法之處，此案為一審，還可以上訴。

審判長林秋華舉例說，信徒到寺廟參拜，隨喜把錢投入功德箱，這是捐贈，不過，如果委託寺廟點光明燈安太歲，而支付300至500元不等的金額，雙方有對價的關係，支付金錢委託寺廟點燈，不是捐贈，既然不是捐贈，就有課稅的問題。

判決書指出，洪石和是太極門氣功養生學會國術館負責人，於各地開分道館授課，有神功班與進階研究班等班別，收費2萬至5萬不等，且神功班（入門班）費用還從2萬至3萬元調漲至5萬元，再依據洪石和與弟子黃俊賢在台北市調查處的供詞，可證明太極門確實有開班收費與調漲收費。

判決書指洪石和曾於報紙刊登招生廣告，可認定有招生情事，但洪石和卻說，「敬師禮」是隨喜捐贈，法官卻認為，如果是隨喜捐贈，又怎麼會調升收費？另外，太極門學員如果退費，要經過申請核准才能退還，足以證明學員是修習太極門神功課程而繳納費用，洪石和所說的「謝師禮」就是學費，不論名稱為何，都是有對價關係的學費，不是無償贈與。

不過，今天到場抗議的太極門弟子，仍堅稱「謝師禮」是贈與，他們發表聲明指出，太極門稅務冤案，是一個無中生有的整肅假案，太極門海內外全體弟子同感悲憤，必會堅持真相上訴到底，並且持續陳情監察院要求彈劾三名做出上述判決的法官，且不排除再度走上街頭，要求小英總統落實司法改革，轉型正義，還原真相，解決延宕20年的萬年稅單，太極門弟子相信事實俱在、鐵證如山，正義與真理同在，最高行政法院必會還給太極門清白。

他們強調，太極門「敬師禮」本質是「贈與」，事實也是「贈與」，刑事部分，洪石和三審級法院經10年7個月審理，於民國96年7月13日判決確定無罪，無詐欺、無漏稅、無違反稅捐稽徵法，並認定敬師禮是贈與，民國98年全部被告獲國家冤獄賠償，證明本案自始為冤案。

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  • 審判長林秋華指出，「謝師禮」是有對價關係的學費，不是隨喜的捐贈。（記者張瑞楨攝）

    審判長林秋華指出，「謝師禮」是有對價關係的學費，不是隨喜的捐贈。（記者張瑞楨攝）

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