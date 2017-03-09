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玻璃纖維工廠大火 將停工5天

2017-03-09  17:22

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林虎尾一家玻璃纖維工廠昨天晚上發生大火，疑因溫度達1500度的玻璃漿外洩所引起，消防人員和工廠員工合力噴水將熔爐降溫，所幸未造成人員傷亡，財物損失還在統計中，初步工廠將停工5天。

這一間製作玻璃纖維工廠，疑因熔爐耐火磚破裂，導致玻璃漿外洩，溫度高達1500度，搶救非常困難，幸好只有一個熔爐引發火勢，但大量竄出的濃煙及猛烈火勢仍十分驚人，消防人員只能趕緊拉水線灌救，降低溫度，經一個多時間的灌救，火勢才獲撲滅，所幸無人傷亡。

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  • 雲林玻璃纖維工廠1500度玻璃漿外洩，引發大火。（記者詹士弘翻攝）

    雲林玻璃纖維工廠1500度玻璃漿外洩，引發大火。（記者詹士弘翻攝）

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