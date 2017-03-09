太極門漏稅案敗訴 上百弟子怒告法官

太極門弟子上百人，下午與律師到台中地檢署按鈴控告中高行3法官「枉法裁判」。（記者楊政郡攝）

2017-03-09 17:34

［記者楊政郡／台中報導］上午台中高等行政法院針對「太極門」漏稅案判決太極門敗訴，下午他們集結上百名弟子到台中地檢署，按鈴控告台中高行3位承審法官「枉法裁判」，控告中區國稅局前局長阮清華「濫權徵收」等罪，來自台北蔣瑞琴、黃麗蓉兩位律師，也情緒相當激動，表明她遞交百餘卷證，上百學員都作證這是「贈與」，法官竟一字不採，表明要上訴到底。

這是一件鬧了近20年的爭議案件，台北地檢署起訴太極門涉及詐欺及逃漏稅，引發全國各地稅捐單位進行查稅，但刑事部分以判決無罪定讞，但各地針對各年度之徵稅，太極門學員門出庭作證都是給「洪道子師傅」的「隨喜贈與」，絕不是學費。

不過台中高等行政法院合議庭卻認為，原告（指洪道子師傅之妻游美容）開班授課及收取定額費用，且查到原告刊登招生廣告於各大報章，學員如退班還可申請退費。本案中81年度其它所得經認定為學費收入。

太極門弟子上百人情緒激動、高昂，她們說太極門稅務冤案自始就是一個無中生有的整肅假案，敬師禮是贈與，卻被國稅局誣指為「學費」，違法對她們核課6個年度稅單。蔣瑞琴律師說，96年7月刑事法院已還給太極門清白，國稅局已承認太極門不是補習班，根本沒有稅的問題，而中區國稅局竟將敬師禮劃分一半是贈與，一半是學費，又對她們課稅。

蔣律師說，台中高行也傳喚7名證人，她們也都是作證是贈與，該法院卻做出與事實不符的枉法裁判，她們要陳情監察院，彈劾3法官。

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