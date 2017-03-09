花744萬元買到行水區田地 仲介判賠333萬元

2017-03-09 17:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹林姓婦人前往宜蘭想投資土地，被不動產仲介張男帶去看一處建地，花744萬元投標之後，才知不但房子沒辦保存登記，且土地竟然是行水區的田地，根本不能蓋房子，先生因此氣得中風，新竹地院判張男應賠償333萬元。

林姓婦人指控，張男為不動產經紀公司代理人，103年3月間告訴她位於宜蘭縣一處土地很棒，還帶他們夫妻去看土地、房屋查看房地現況，並稱該2筆土地都是甲級建地，從公車站牌到河堤整個範圍都是拍賣土地範圍，並稱周遭土地實價登錄價格為每坪1萬2千元左右，而建議她以總價744萬元價格投標。

103年5月林女去宜蘭地方法院繳交尾款時，才知該土地上房屋非但未坐落在地號土地上，且是未辦保存登記的建物，隨時得被拆除，另土地位於行水區，地目為田，面積未達2分半，無法興建任何建物。

林女說，她因處理這件詐欺案，需來回奔波台北及新竹，且先生更因此氣到中風，她還得照顧病夫，因此求償615萬元。

法官調查，張男明知房屋並未坐落於該土地上，且土地因位於行水區，不能興建房屋，卻謊稱房屋坐落該土地上，且為都市計劃用地，將重劃為農地，謊稱登記5年後就可以蓋房子。

法官認為，張男身為不動產公司負責人，以經營法拍不動產為業，對於法拍房地實際狀況及資訊掌握，本就處於優勢，且收取居間報酬，就此交易上重要事項應具有誠實報告義務，提供當事人綜合考量，斟酌標購與否。

然張男卻提供有瑕疵資料，並告以錯誤資訊，使林婦夫妻於現場查看確認2次，並就資料內容詢問張男後，終不疑有他而陷於錯誤，委託張男代為標購房地，進而遭受損失，法官扣除林女標到的土地價值，最後判張男應賠333萬元。