花744萬元買到行水區田地 仲介判賠333萬元
2017-03-09 17:30
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹林姓婦人前往宜蘭想投資土地，被不動產仲介張男帶去看一處建地，花744萬元投標之後，才知不但房子沒辦保存登記，且土地竟然是行水區的田地，根本不能蓋房子，先生因此氣得中風，新竹地院判張男應賠償333萬元。
林姓婦人指控，張男為不動產經紀公司代理人，103年3月間告訴她位於宜蘭縣一處土地很棒，還帶他們夫妻去看土地、房屋查看房地現況，並稱該2筆土地都是甲級建地，從公車站牌到河堤整個範圍都是拍賣土地範圍，並稱周遭土地實價登錄價格為每坪1萬2千元左右，而建議她以總價744萬元價格投標。
103年5月林女去宜蘭地方法院繳交尾款時，才知該土地上房屋非但未坐落在地號土地上，且是未辦保存登記的建物，隨時得被拆除，另土地位於行水區，地目為田，面積未達2分半，無法興建任何建物。
林女說，她因處理這件詐欺案，需來回奔波台北及新竹，且先生更因此氣到中風，她還得照顧病夫，因此求償615萬元。
法官調查，張男明知房屋並未坐落於該土地上，且土地因位於行水區，不能興建房屋，卻謊稱房屋坐落該土地上，且為都市計劃用地，將重劃為農地，謊稱登記5年後就可以蓋房子。
法官認為，張男身為不動產公司負責人，以經營法拍不動產為業，對於法拍房地實際狀況及資訊掌握，本就處於優勢，且收取居間報酬，就此交易上重要事項應具有誠實報告義務，提供當事人綜合考量，斟酌標購與否。
然張男卻提供有瑕疵資料，並告以錯誤資訊，使林婦夫妻於現場查看確認2次，並就資料內容詢問張男後，終不疑有他而陷於錯誤，委託張男代為標購房地，進而遭受損失，法官扣除林女標到的土地價值，最後判張男應賠333萬元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- OL擁雙重人格 惡同事喚醒那個「她」趁機性侵
- 爵士鼓老師涉毒 車內、背包起獲各式毒品
- 太極門漏稅案敗訴 上百弟子怒告法官
- 凌虐印傭暴瘦13公斤 王母與2兄弟被起訴
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》中職4割男威震老美 賽揚強投：這數據太狂！
- 國民黨總統大選失敗原因？馬英九：換柱
- 馬在華府智庫演說》民進黨駐美處：馬將一中原則和一中政策混為一談
- 500萬情蒐計畫曝光！網友這麼說...
- 機捷紀念套票 11日起於A1等4站販售
- NBA》還是無法連勝！林書豪拿16分無力率籃網贏球
- 被傳兄弟失和 郭彥均「氣到兩晚睡不著」
- 萬根真髮芭比禮服 新移民姊妹手藝佳
- （影音）周曉涵爆乳代言內衣 自爆想談姊弟戀
- 經典賽》驚！ 美國首戰輸給大聯盟爐主
- 經典賽》以色列9投車輪戰 擊敗荷蘭全勝晉級
- 經典賽》這個調度沒做功課？網友痛批500萬情蒐花到哪
- 「幹部」跳船 宜縣教處長辦論壇穩軍心
- 桃園區農會選舉 劉紘瑜當選理事長
- 胡歌被爆用替身7年 導演、粉絲集體幫伸冤
- 台南可望增1席立委 女性出頭天大PK
- 洪秀柱出訪中國救選情？ 胡文琦今駁斥
- 《自由廣場》健保署吃錯藥？社區藥局通報偽藥竟「無功有過」
- 低碳校園認證 南市8校「五燈獎」
- 英女童慘遭泳池濾水器吸入 母：腸子在我手上...
- 中國擬開放「台商銀行」 八大行庫齊聲說沒意願
- 台東最年輕農會理事長在關山 37歲周敏偉當選
- 《自由廣場》為海巡署喝采！
- 婦聯會批轉型正義 立委斥：抗拒還原真相
- 狗掌櫃坐鎮 彩券行連開頭獎
- 抗議回不去被佔傳統領域 原民團體：抵制台糖
- 民眾放生政府收容?!林岱樺道歉滅火／「野保法」修法協商惹眾怒 2萬人連署抗議
- 「找回失去的勇氣」 水源村劇團今在宜蘭義演
- 販賣「救狗、吃中國人」T恤 中媒爆氣嗆聲
- 內衣櫃姐幫喬奶 吳慷仁胸罩初體驗「有點緊」
- 網紅不忍好友挨罵 直播嗆酸民過激噴淚
- 論文造假太丟臉 疑台大實驗室貼對聯怒酸！
- 經典賽》驚悚！南韓重砲挨頭部觸身球（影音）
- 首爾傳真》南韓連輸2戰 主辦估虧3千萬
- 被評「看最膩AV女優」 吉沢明步泡鴨店買醉
- 8歲小女孩開怪手挖土 親友：把怪手當玩具玩
- 樂陞股東會延期1個月 5/8改到6/16
- 南韓續與美聯合軍演 中國外交面臨窘境
- 竹科大廠搶水 水車價格爆漲10倍
- 美職》李振昌K重砲 熱身賽無失分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：花744萬元買到行水區田地 仲介判賠333萬元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分