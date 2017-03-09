程宇竊走梁女手機賣給通訊行 警證實並已追回

2017-03-09 17:52

［記者黃捷／台北報導］淫男程宇姦殺陳姓女網模，還涉嫌誣指女友梁思惠為共犯；梁女日前向檢警供稱，手機於2月20日遺失，傳言遭程宇偷走，拿至當鋪典當換現金，檢警追查發現，程宇其實是將手機變賣給3C通訊行，通訊行再轉賣給另名男子，檢警並已透過序號定位，追回梁女的手機，手機已回復原廠設定。

檢警指出，梁女遺失手機後，都是透過臉書及電腦版LINE傳訊與友人聯繫，將程宇佯稱的外拍機會介紹給被害人，也是以此方式牽線，因此才會查扣梁女的電腦，釐清近期的通訊紀錄，是否與程宇有犯意聯絡。

有媒體曾報導命案發生時，梁女手機被定位在案發大樓內，但梁女辯稱，手機2月20日就遺失，檢警追查後也確認，她的手機確實被程宇竊走，在案發前也已變賣給通訊行，調閱該手機的定位資料，近期皆未曾出現在案發大樓內。