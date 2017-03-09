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民間司改會：司改會議應讓非法律人更融入討論

2017-03-09  17:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統府司法改革國是會議13日將召開第五次籌備委員會議，民間司法改革基金會提出呼籲，強調司改會議除引進過半非法律人擔任委員外，也應積極讓非法律人理解討論議題、實質參與討論，否則會議若只是法律人互相爭論說服，永遠無法了解一般人民對法律的真正需求。

總統府司法改革國是會議分組會議正如火如荼舉行，預計下週一召開的第五次籌備委員會議，將總結前幾次分組會議的爭論並增刪討論議題。民間司改會下午召開記者會，董事長林永頌表示，雖然各分組中非法律人成員比例皆佔一半以上，但就過去幾次會議發言紀錄來看，非法律人發言比例非常低。林永頌說，如果連司法國是會議這樣的平台，都不能讓非法律人參與溝通，未來要怎麼落實人民參與審判？

林永頌強調，雖然國是會議分組會議內容繁雜、議題廣泛，在時間急迫的情況下，要充分溝通的確不容易，「但不能因為這樣就不讓他們（非法律人）參與」；林永頌表示，要讓人民相信司法的第一步「就是要讓人民理解你在吵什麼」，用白話文取代專有名詞，讓非法律人委員能更融入討論。

一同與會的民間司改會常務執行委員林俊宏舉例，分組會議第三組動用表決方式，私自增刪討論議題、或決定議題優先順序，「這就是法律人本位主義的展現」。林俊宏強調，本次司改會引進大量非法律人成員，就是希望在司法改革裡有更多元聲音，告訴法律人老百姓對法律需求是什麼，身在會議中的委員不該利用自身法律專業，將議題引導到自己想去的方向。

司改會執行長高榮志則建議，分組會議中第一組採用法律小學堂的方式，讓成員先在網路上了解討論議案內容，不但讓成員更了解議題，也能展現更多元討論觀點，就是非常好的方式。

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  • 民間司改會呼籲即將召開的司改國是會議籌備會應積極提升非法律人參與程度。（記者彭琬馨攝）

    民間司改會呼籲即將召開的司改國是會議籌備會應積極提升非法律人參與程度。（記者彭琬馨攝）

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