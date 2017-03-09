民間司改會：司改會議應讓非法律人更融入討論
2017-03-09 17:29
〔記者彭琬馨／台北報導〕總統府司法改革國是會議13日將召開第五次籌備委員會議，民間司法改革基金會提出呼籲，強調司改會議除引進過半非法律人擔任委員外，也應積極讓非法律人理解討論議題、實質參與討論，否則會議若只是法律人互相爭論說服，永遠無法了解一般人民對法律的真正需求。
總統府司法改革國是會議分組會議正如火如荼舉行，預計下週一召開的第五次籌備委員會議，將總結前幾次分組會議的爭論並增刪討論議題。民間司改會下午召開記者會，董事長林永頌表示，雖然各分組中非法律人成員比例皆佔一半以上，但就過去幾次會議發言紀錄來看，非法律人發言比例非常低。林永頌說，如果連司法國是會議這樣的平台，都不能讓非法律人參與溝通，未來要怎麼落實人民參與審判？
林永頌強調，雖然國是會議分組會議內容繁雜、議題廣泛，在時間急迫的情況下，要充分溝通的確不容易，「但不能因為這樣就不讓他們（非法律人）參與」；林永頌表示，要讓人民相信司法的第一步「就是要讓人民理解你在吵什麼」，用白話文取代專有名詞，讓非法律人委員能更融入討論。
一同與會的民間司改會常務執行委員林俊宏舉例，分組會議第三組動用表決方式，私自增刪討論議題、或決定議題優先順序，「這就是法律人本位主義的展現」。林俊宏強調，本次司改會引進大量非法律人成員，就是希望在司法改革裡有更多元聲音，告訴法律人老百姓對法律需求是什麼，身在會議中的委員不該利用自身法律專業，將議題引導到自己想去的方向。
司改會執行長高榮志則建議，分組會議中第一組採用法律小學堂的方式，讓成員先在網路上了解討論議案內容，不但讓成員更了解議題，也能展現更多元討論觀點，就是非常好的方式。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- OL擁雙重人格 惡同事喚醒那個「她」趁機性侵
- 爵士鼓老師涉毒 車內、背包起獲各式毒品
- 太極門漏稅案敗訴 上百弟子怒告法官
- 凌虐印傭暴瘦13公斤 王母與2兄弟被起訴
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》中職4割男威震老美 賽揚強投：這數據太狂！
- 國民黨總統大選失敗原因？馬英九：換柱
- 馬在華府智庫演說》民進黨駐美處：馬將一中原則和一中政策混為一談
- 500萬情蒐計畫曝光！網友這麼說...
- 機捷紀念套票 11日起於A1等4站販售
- NBA》還是無法連勝！林書豪拿16分無力率籃網贏球
- 被傳兄弟失和 郭彥均「氣到兩晚睡不著」
- 萬根真髮芭比禮服 新移民姊妹手藝佳
- （影音）周曉涵爆乳代言內衣 自爆想談姊弟戀
- 經典賽》驚！ 美國首戰輸給大聯盟爐主
- 經典賽》以色列9投車輪戰 擊敗荷蘭全勝晉級
- 經典賽》這個調度沒做功課？網友痛批500萬情蒐花到哪
- 「幹部」跳船 宜縣教處長辦論壇穩軍心
- 桃園區農會選舉 劉紘瑜當選理事長
- 胡歌被爆用替身7年 導演、粉絲集體幫伸冤
- 台南可望增1席立委 女性出頭天大PK
- 洪秀柱出訪中國救選情？ 胡文琦今駁斥
- 《自由廣場》健保署吃錯藥？社區藥局通報偽藥竟「無功有過」
- 低碳校園認證 南市8校「五燈獎」
- 英女童慘遭泳池濾水器吸入 母：腸子在我手上...
- 中國擬開放「台商銀行」 八大行庫齊聲說沒意願
- 台東最年輕農會理事長在關山 37歲周敏偉當選
- 《自由廣場》為海巡署喝采！
- 婦聯會批轉型正義 立委斥：抗拒還原真相
- 狗掌櫃坐鎮 彩券行連開頭獎
- 抗議回不去被佔傳統領域 原民團體：抵制台糖
- 民眾放生政府收容?!林岱樺道歉滅火／「野保法」修法協商惹眾怒 2萬人連署抗議
- 「找回失去的勇氣」 水源村劇團今在宜蘭義演
- 販賣「救狗、吃中國人」T恤 中媒爆氣嗆聲
- 內衣櫃姐幫喬奶 吳慷仁胸罩初體驗「有點緊」
- 網紅不忍好友挨罵 直播嗆酸民過激噴淚
- 論文造假太丟臉 疑台大實驗室貼對聯怒酸！
- 經典賽》驚悚！南韓重砲挨頭部觸身球（影音）
- 首爾傳真》南韓連輸2戰 主辦估虧3千萬
- 被評「看最膩AV女優」 吉沢明步泡鴨店買醉
- 8歲小女孩開怪手挖土 親友：把怪手當玩具玩
- 樂陞股東會延期1個月 5/8改到6/16
- 南韓續與美聯合軍演 中國外交面臨窘境
- 竹科大廠搶水 水車價格爆漲10倍
- 美職》李振昌K重砲 熱身賽無失分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：民間司改會：司改會議應讓非法律人更融入討論
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分