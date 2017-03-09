民間司改會：司改會議應讓非法律人更融入討論

2017-03-09 17:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統府司法改革國是會議13日將召開第五次籌備委員會議，民間司法改革基金會提出呼籲，強調司改會議除引進過半非法律人擔任委員外，也應積極讓非法律人理解討論議題、實質參與討論，否則會議若只是法律人互相爭論說服，永遠無法了解一般人民對法律的真正需求。

總統府司法改革國是會議分組會議正如火如荼舉行，預計下週一召開的第五次籌備委員會議，將總結前幾次分組會議的爭論並增刪討論議題。民間司改會下午召開記者會，董事長林永頌表示，雖然各分組中非法律人成員比例皆佔一半以上，但就過去幾次會議發言紀錄來看，非法律人發言比例非常低。林永頌說，如果連司法國是會議這樣的平台，都不能讓非法律人參與溝通，未來要怎麼落實人民參與審判？

林永頌強調，雖然國是會議分組會議內容繁雜、議題廣泛，在時間急迫的情況下，要充分溝通的確不容易，「但不能因為這樣就不讓他們（非法律人）參與」；林永頌表示，要讓人民相信司法的第一步「就是要讓人民理解你在吵什麼」，用白話文取代專有名詞，讓非法律人委員能更融入討論。

一同與會的民間司改會常務執行委員林俊宏舉例，分組會議第三組動用表決方式，私自增刪討論議題、或決定議題優先順序，「這就是法律人本位主義的展現」。林俊宏強調，本次司改會引進大量非法律人成員，就是希望在司法改革裡有更多元聲音，告訴法律人老百姓對法律需求是什麼，身在會議中的委員不該利用自身法律專業，將議題引導到自己想去的方向。

司改會執行長高榮志則建議，分組會議中第一組採用法律小學堂的方式，讓成員先在網路上了解討論議案內容，不但讓成員更了解議題，也能展現更多元討論觀點，就是非常好的方式。

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