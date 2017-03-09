洪有仁開庭坦承經營酒店 逼人賣淫等罪一概否認

2017-03-09 17:32

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨籍嘉義市議員洪有仁被控以人頭詐領助理費及春節慰勞金，又經營「醉美人」酒店，控制並剝削泰國人妖從事脫衣陪酒性交易，及經營麻將賭場案，今天下午首度開庭，法官問洪是否認罪？洪只承認經營酒店，對其他指控一概否認。

洪有仁喊冤說，4位泰國人妖在去年10月13日，案發時初供筆錄皆表示，並未遭脅迫賣淫，他於10月21日到案後，檢方複訊4人所做的筆錄，竟口徑一致指遭到他脅迫賣淫，由於4人的供詞前後不一，質疑檢方入他於罪，對於有利於他的證詞皆不被採信，宛如「消失的筆錄」，有可議之處。

另對於被控媒介泰國人妖從事猥褻、性交易色情服務，並控制脅迫以剝削從中牟利部分，洪有仁不僅強調「沒有這回事」，並反控，都是台南市專勤隊幹員捏造的。

洪有仁向法官告狀說，檢方起訴指他作姦犯科，有負選民所託，但起訴內容都不是事實，「判我怎樣都沒關係，讓我有一個機會申訴。」

「怎會有『消失的筆錄』，這是汙衊！」起訴檢察官江金星蒞庭反駁說，他擔任檢察官10餘年，辦案力求周延，遵守卷證併送，洪在聲押或延押庭時，所有卷證全都一併交給法院，沒有漏失任何筆錄；且偵訊過程全程錄音錄影，建議法官可調取偵訊案件相關人錄音錄影光碟進行勘驗。