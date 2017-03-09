農會賄選用這招 動用80名警調被識破
2017-03-09 17:07
〔記者王捷／台南報導〕曾姓男子與陳姓女子在下營區農會規劃內定農會代表人選，不過卻在228連假選舉前夕，招待農會20多人出遊，並在出遊期間公開表示，要會員支持曾男、陳女內定的代表人選，檢調認為此舉已經涉嫌賄選，6日動用80名警調人員，逮捕涉案共25人，經過連日調查，曾男坦承賄選，陳女以20萬元交保，曾男則請回候傳。
下營區農會總幹事曾男，為扶持親戚擔任下屆總幹事，涉嫌夥同會務股長陳女在228連假，策劃農會代表到走馬瀨農場出遊，雖然是就近旅程，但住宿、餐飲都不馬虎，曾、陳兩人趁眾人酒酣耳熱之際，要求會員代表在理監事選舉中，投票支持他規劃的理事、監事人選，這些理監事當選後，推選的理事長就可以聘任陳男擔任總幹事。
曾男被逮後坦承行賄，多名農會代表也坦承接受招待，期約投票支持特定理事、監事人選。檢察官認為，曾男、陳女涉嫌違反農會法第47條之1第1項第2款行賄罪嫌重大，陳以20萬元交保，曾則獲請回候傳，對於農會賄選情事，檢方手邊至少還有一件正在追查的農會，至於是哪一區農會則不能透露。
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