不滿逃漏稅案敗訴 太極門弟子怒罵：一世法官九世牛
2017-03-09 17:10
太極門弟子舉標語表達對判決的不滿。（記者張瑞楨攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕太極門氣功養生學會國術館負責人（簡稱太極門掌門人）洪石和（洪道子），被稅捐機關認定逃漏稅1億多元，台中高等行政法院今天判決洪石和敗訴，40多名太極門弟子舉牌抗議，還一度想進入記者會現場，被警方攔下後，轉往台中地院與地檢署控告法官「枉法裁判」，他們義憤填膺說，行政法院已經淪為敗訴法院，法院與政府迫害百姓，「一世法官，九世牛」（指輪迴報應）。
對此，審判長林秋華說，判決內容可受公評，也歡迎各界檢視評價，不過，此案審理期間，有部分太極門的人，在法庭內外叫囂怒罵，這可能牽涉到刑事責任，他希望各界理性評論。
太極門負責人（掌門人）洪石和，被稅捐機關認定於民國80至84年（1991至1995年，但不包含民國81年度）的各年度，逃漏綜合所得稅1億558萬餘元，洪石和不服上述認定，提起行政訴訟，台中高等行政法院判決洪石和敗訴，今天下午3時舉行記者會說明判決內容時，太極門數名門徒弟子，以記者之名進入記者會，質疑主持記者會的審判長林秋華違法判決，甚至拿錯誤的資料當判決內容，林秋華否認引用錯誤證據，等詳細判決書出爐，可以詳加檢視。
約40名太極門弟子門徒，手持「獨裁課稅，威逼取財」等牌子，企圖進入記者會場，但被警方攔阻，他們大聲責罵法院與法官，還以「一世法官，九世牛」（意指當一世的法官，造惡業太多，必須輪迴九世的牛償還）咒罵法官。
太極門弟子李斐隆抨擊說，對這項判決很失望，法官援用被否決（錯誤）的資料，認定學氣功收的是學費，但實情是類似隨喜的贈與，贈與沒有逃漏稅的問題，他們認為法官不公正，有被欺壓的感受。
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