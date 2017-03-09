| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》朴錫珉敲安 南韓先馳得點 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 社會

凌虐印傭暴瘦13公斤 王母與2兄弟被起訴

2017-03-09  16:58

［記者黃捷／台北報導］一名印尼籍看護去年受僱於北市王姓兄弟，負責照顧癱瘓的母親，未料3人竟以不滿印傭工作表現為由，長期毆打、虐待，王弟甚至還撫摸她胸部、下體猥褻，印傭不僅全身是傷，不到2個月更暴瘦13公斤，她忍受不了從4樓陽台攀爬求救，不慎墜樓，被路人發現，全案才曝光。士林地檢署今偵結，依違反人口販運法等罪將王家3人起訴。

檢警調查，65歲王母因腰椎骨折，生活難以自理，王姓兄弟去年4月中聘請印傭協助照顧，卻利用印傭對台灣環境陌生、語言不通等弱勢，要求印傭週末不准出門休假，卻未給付相對應的薪資，印傭擔心被解雇遣返，只能忍氣吞聲。

未料王家3人變本加厲，不僅多次毆打、凌虐印傭，導致印傭全身多處瘀挫傷、骨折，王弟更在同年5月26日涉嫌猥褻印傭，印傭3天後打電話向仲介公司求救被3人發現，王母隨後竟報警誆稱印傭逃逸，並將印傭反鎖在家中。

印傭發現大門打不開，同年6月3日清晨趁著王家3人熟睡，攀出4樓陽台，想向外界求救，但因雙手無力支撐，不慎墜樓，所幸跌落1樓遮雨棚緩衝，保住一命，路人見狀立刻上前關心，王家3人的惡行惡狀才曝光。

由於印傭來台不到2個月，體重就從52.6公斤暴瘦至40公斤，且全身是傷，併發橫紋肌溶解，確實遭到勞力剝削，除涉違反人口販運法，檢察官也依傷害、猥褻及偽造文書等罪起訴王家3人。

廣告
  • 王家3人涉嫌凌虐、猥褻印傭，遭士林地檢署起訴。（記者黃捷攝）

    王家3人涉嫌凌虐、猥褻印傭，遭士林地檢署起訴。（記者黃捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 凌虐 印傭 暴瘦
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：凌虐印傭暴瘦13公斤 王母與2兄弟被起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.