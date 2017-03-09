凌虐印傭暴瘦13公斤 王母與2兄弟被起訴
2017-03-09 16:58
［記者黃捷／台北報導］一名印尼籍看護去年受僱於北市王姓兄弟，負責照顧癱瘓的母親，未料3人竟以不滿印傭工作表現為由，長期毆打、虐待，王弟甚至還撫摸她胸部、下體猥褻，印傭不僅全身是傷，不到2個月更暴瘦13公斤，她忍受不了從4樓陽台攀爬求救，不慎墜樓，被路人發現，全案才曝光。士林地檢署今偵結，依違反人口販運法等罪將王家3人起訴。
檢警調查，65歲王母因腰椎骨折，生活難以自理，王姓兄弟去年4月中聘請印傭協助照顧，卻利用印傭對台灣環境陌生、語言不通等弱勢，要求印傭週末不准出門休假，卻未給付相對應的薪資，印傭擔心被解雇遣返，只能忍氣吞聲。
未料王家3人變本加厲，不僅多次毆打、凌虐印傭，導致印傭全身多處瘀挫傷、骨折，王弟更在同年5月26日涉嫌猥褻印傭，印傭3天後打電話向仲介公司求救被3人發現，王母隨後竟報警誆稱印傭逃逸，並將印傭反鎖在家中。
印傭發現大門打不開，同年6月3日清晨趁著王家3人熟睡，攀出4樓陽台，想向外界求救，但因雙手無力支撐，不慎墜樓，所幸跌落1樓遮雨棚緩衝，保住一命，路人見狀立刻上前關心，王家3人的惡行惡狀才曝光。
由於印傭來台不到2個月，體重就從52.6公斤暴瘦至40公斤，且全身是傷，併發橫紋肌溶解，確實遭到勞力剝削，除涉違反人口販運法，檢察官也依傷害、猥褻及偽造文書等罪起訴王家3人。
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