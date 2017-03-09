「解放」時被猛敲門 男持鐵鎚敲傷同事頭

2017-03-09 16:36

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕39歲林姓男子在桃園市1間人力仲介公司上班，去年11月9日晚上他在公司廁所解放，不滿同事不斷地敲門，如廁後怒氣沖沖，持鐵槌連敲同事頭部多下，所幸其他同事出手制止，才沒釀成大禍，桃園地檢署檢察官偵結依傷害罪嫌向法院聲請簡易判決。

林男同事送醫急救沒有大礙，驗傷有頭部外傷及頭皮後部2處血腫及臉部撕裂傷，他報警控告林男涉嫌傷害。