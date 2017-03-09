馬英九涉教唆洩密案將偵結 檢再傳羅智強作證

2017-03-09 16:44

〔記者謝君臨／台北報導〕前總統馬英九被控教唆洩密案，台北地檢署近期將偵結，檢方今再傳喚總統府前副秘書長羅智強出庭作證，選在特偵組舊址開庭；羅智強接受媒體訪問時仍強調「馬英九是清白的」，並指控民進黨政府以「訟海政策」追殺一個清廉的卸任元首，對綠營形象未必是好事，勸蔡英文政府「該收手了！」

羅智強表示，他要勸民進黨、綠營一件事，對一個卸任元首，尤其是一個清廉的卸任元首，真的不需要再用訴訟的方式追殺他，現在大家都在講玩笑話，馬英九卸任後最常做的事就是跑法院，這不是因為他犯了什麼法，或是他清廉上或人格操守上有什麼問題。

羅智強強調，綠營用「訟海策略」對他，每個案子都告他，讓他天天上法院，事實上他又沒事，他又不是真的犯法，這對民進黨真的是好的形象嗎？只是讓大家覺得，今天蔡英文或民進黨政府是不是又動用什麼方式，來清算、追殺一個清廉的前國家元首，他覺得這對民進黨真的不是好事，「可以收手了！」

全案源於3年前，特偵組偵辦前民進黨團總召柯建銘、前立法院長王金平涉司法關說案，當時案件尚未偵結，黃世銘卻於8月31日、9月1日向馬英九報告，9月4日，馬再要求黃向江宜樺報告，馬、黃因而挨告洩密、教唆洩密等罪。

黃世銘於前年2月被高等法院判刑1年3月，得易科罰金45萬7000元定讞，馬英九則因時任總統，享有刑事豁免權，直到卸任後，檢院才能傳喚到庭。

北檢偵辦此案，主要範圍是馬英九被控於9月4日當天，要求黃世銘向江宜樺洩密部分，至於同年8月31日及9月1日部分，則因柯建銘向北院提起自訴，現由北院審理中。

去年12月1日，北檢首度以「被告」身分傳喚馬英九，另約談前檢察總長黃世銘、前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強作證，訊後均請回，庭訊時間共歷時7小時，因黃世銘涉洩密案已被判刑定讞，此案馬恐難全身而退。