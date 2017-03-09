馬英九涉教唆洩密案將偵結 檢再傳羅智強作證
〔記者謝君臨／台北報導〕前總統馬英九被控教唆洩密案，台北地檢署近期將偵結，檢方今再傳喚總統府前副秘書長羅智強出庭作證，選在特偵組舊址開庭；羅智強接受媒體訪問時仍強調「馬英九是清白的」，並指控民進黨政府以「訟海政策」追殺一個清廉的卸任元首，對綠營形象未必是好事，勸蔡英文政府「該收手了！」
羅智強表示，他要勸民進黨、綠營一件事，對一個卸任元首，尤其是一個清廉的卸任元首，真的不需要再用訴訟的方式追殺他，現在大家都在講玩笑話，馬英九卸任後最常做的事就是跑法院，這不是因為他犯了什麼法，或是他清廉上或人格操守上有什麼問題。
羅智強強調，綠營用「訟海策略」對他，每個案子都告他，讓他天天上法院，事實上他又沒事，他又不是真的犯法，這對民進黨真的是好的形象嗎？只是讓大家覺得，今天蔡英文或民進黨政府是不是又動用什麼方式，來清算、追殺一個清廉的前國家元首，他覺得這對民進黨真的不是好事，「可以收手了！」
全案源於3年前，特偵組偵辦前民進黨團總召柯建銘、前立法院長王金平涉司法關說案，當時案件尚未偵結，黃世銘卻於8月31日、9月1日向馬英九報告，9月4日，馬再要求黃向江宜樺報告，馬、黃因而挨告洩密、教唆洩密等罪。
黃世銘於前年2月被高等法院判刑1年3月，得易科罰金45萬7000元定讞，馬英九則因時任總統，享有刑事豁免權，直到卸任後，檢院才能傳喚到庭。
北檢偵辦此案，主要範圍是馬英九被控於9月4日當天，要求黃世銘向江宜樺洩密部分，至於同年8月31日及9月1日部分，則因柯建銘向北院提起自訴，現由北院審理中。
去年12月1日，北檢首度以「被告」身分傳喚馬英九，另約談前檢察總長黃世銘、前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強作證，訊後均請回，庭訊時間共歷時7小時，因黃世銘涉洩密案已被判刑定讞，此案馬恐難全身而退。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- OL擁雙重人格 惡同事喚醒那個「她」趁機性侵
- 馬英九涉教唆洩密案將偵結 檢再傳羅智強作證
- 違規遭攔竟辱警 男還投訴：「警察打人」
- 討分手砲不成 男覇王硬上弓判2年
- 經典賽》中職4割男威震老美 賽揚強投：這數據太狂！
- 經典賽》驚！ 美國首戰輸給大聯盟爐主
- 網球》印地安泉網賽 詹詠然偕瑞士公主開紅盤
- 捲入論文造假風波遭網路霸凌 台大美女教授最在意學生...
- 寶兒被爆斷開嘎嘎 夜會SpeXial小鮮肉
- 一例一休後台人變愛計較？ 網友罵翻謝金河...
- 高捷管教失手打飛女兒 呼巴掌戲有陰影
- 假冒議員朋友吃霸王餐 店家無奈這樣說...
- 足球》7分鐘進3球 巴薩絕地逆轉晉歐冠8強
- 國民黨總統大選失敗原因？馬英九：換柱
- 經典賽》這個調度沒做功課？網友痛批500萬情蒐花到哪
- 這份禮物太「妖孽」！大家看到後都崩潰了...
- 福里安花神咖啡 進駐新光三越A9
- 郭書瑤16歲遭劈腿 2度跟「她」搶男人
- 池晟黏TT猛跑鄰棚探水某 被導演抓回去
- 美國培訓托福官方講師 即起甄選台灣講師
- 台南天空又淪陷！今早空污指標全國最高
- 維基解密爆料》CIA扮駭客 三星電視變竊聽器
- 透視北京》張志軍自曝其短，陳德銘釋出善意
- 整合成功！三峽農會新巨頭 獲全票當選
- LG旗艦無線手持吸塵器H9 台灣全球首賣
- 屏東家扶兒變認養人 讓愛傳下去
- 經典賽》對日本王牌敲轟 澳洲打者自己也不相信（影音）
- 江宏傑寵妻 凡事小愛說了算
- 吳翔震短髮新造型 意外撞臉「諾皇」賴雅妍
- 邵雨薇曬全新造型 粉色超短髮美哭粉絲
- 轉型正義立院交鋒 鄭麗君激動：人權為最高價值
- 父女戀破局！D奶AV女優隆乳復出拍片
- AV天后夜市被捕獲 口含這根男客暴動
- 小英上任10個月還沒健檢 總統府說...
- 好尷尬！ 大坑登山步道沒廁所
- 改善台中塭寮漁港淤積 漁民盼外池擴建泊區
- 「外資圈第一美女」涉漢微科內線 邱慧平500萬交保 限制出境
- 對黨中央說重話？陳菊：報導內容不是事實
- 「啊～」隔壁房傳來震撼慘叫... 鄰居：好怕她斷氣
- 沒有聲音卻嚴格鐵面... 李元簇退休金減半堅拒翻案
- 《自由廣場》降分還好 軍官「開源」最重要
- 持續飄雨降冰霰 合歡山仍一片雪白
- 只要連結雷達！ 日本薩德防禦範圍可涵蓋台灣北部
- 李運慶 Peter Su穿丁字褲逛大街
標題：馬英九涉教唆洩密案將偵結 檢再傳羅智強作證
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email