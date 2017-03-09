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不孝子向母要錢不成揮刮刀 救援警手見血

2017-03-09  16:33

〔記者蔡清華／高雄報導〕28歲呂姓無業男子整天遊閒在家，今天上午向母親要錢不成，雙方起衝突，拿著油漆刮刀，猛刮家中的牆壁門窗，嚇的母親報警求援，員警到場呂男仍揮刮刀挑釁，並割傷員警右手食指，被依妨害公務及傷害罪嫌移請偵辦。

鳳山分局新甲派出所警員李烱煌、陳禹安，今（9）日12時許接獲通報，前往高雄市鳳山區武營路民宅，趕抵現場詢問是否有人報案，突有男子大聲咆哮，手持油漆用之刮刀往牆壁丟擲，並大聲咆哮還罵三字經「X你娘」挑釁警方，揚言要怎樣都沒關係。

經員警言詞制止後，呂母稱該男是她兒子，向他要錢不成，開始損壞房子之門窗，並帶同警方隨她前往其住處查看，呂母稱要對其子提告。呂男便在一旁大聲咆哮回問：「你們有搜索票嗎?」再次言語挑釁持油漆刮刀片揮舞。

警員陳禹安制止時遭呂男以油漆刮刀片割傷右手食指 （送醫縫合3針），經通知警網支援及救護車到場，另將呂嫌逮捕移送偵辦。

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  • 氣憤的母親指著兒子揚言要提告。（記者蔡清華翻攝）

    氣憤的母親指著兒子揚言要提告。（記者蔡清華翻攝）

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相關關鍵字： 妨害公務 揮刀 金錢糾紛
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