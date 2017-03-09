計算機按出「200」 國稅局審查員公然索賄

2017-03-09 16:33

〔記者王定傳／新北報導〕前台北國稅局審查員黃國銘，以將變更申報行業別，讓業者需多繳稅額為由，向業者索賄達300萬元，討錢時不願明講，狡猾地在計算機上按出「索賄密碼200」，新北地院依違反貪污治罪條例，判他10年徒刑，褫奪公權4年，可上訴。

68歲黃國銘在103年退休，101年間擔任台北國稅局綜合規畫科審查員時，審查煌裕汽車材料公司99年度營所稅覆核時，向記帳士事務所曾姓女負責人稱，要將煌裕行業別從「金屬製造業」改為「汽車零件製造業」，應繳納營所稅金額將達1千萬以上，隨後在計算機上按出「200」數字，曾女誤以為應補稅額200萬元，未與理會先行離去。

事隔多日，黃親自前往事務所，跟曾女暗示，「表示一下」，她才恍然大悟並支付40萬元現金，但黃嫌少，回說「那天不是按給妳看了？」曾女覺得金額太高，黃自行砍價「不然少一點，120萬元！」翌日再登門拿走餘款80萬元。

檢方還查出，黃承辦99年度甲天地、甲山林營業所得稅覆核，認為依國稅局審查，甲天地應非「廣告業」，而是「代銷業」，如變更申報行業別，甲天地98年度要再補繳稅金，另甲山林申報營業稅率也過低。

甲天地、甲山林委由留姓公司財會顧問出面，邀黃打高爾夫球，趁機協調稅務問題，並支付賄款180萬元；黃男否認犯行，合議庭不採信，斥責他本應奉公守法，廉潔自持，卻罔顧法紀，所為除有損官箴外，也破壞公務正常運作及執行公正性，損及國家法益。