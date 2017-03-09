| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》朴錫珉敲安 南韓先馳得點 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 社會

詐婦人畢生積蓄 3名車手僅分1萬還得坐牢

2017-03-09  16:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名賴姓婦人上個月24日接獲詐騙集團電話，佯稱她的醫療補助被冒名領取，已涉及刑事案件，要婦人交出金融卡及密碼配合偵辦。婦人將76萬餘元的畢生積蓄交給取款的魏姓車手，事後才知被騙，報警處理。警方循線逮捕以陳男為首的車手集團，將3人移送法辦。陳男向警方表示，此次只獲利1萬元，還得分給其他人，真划不來。

賴姓婦人金融卡被取走之後，陳男等人隔天取款時，碰巧遇到巡邏車，匆忙離去，忘了取走ATM裡的6萬元現金，被機器回收；行員感覺有異，通知賴婦，她才知道被騙，報警處理。

基隆市警三分局偵查隊及刑大偵四隊調查，涉案的陳姓主嫌年僅26歲，但已是業界老手，前年四月，還與人共組詐騙集團，設立電信機房，以假綁票真詐財的方式，恐嚇被害人騙取鉅款，去年6月被桃園檢警查獲。這一次又改以假檢警的方式，詐騙賴姓婦人行徑惡劣。

陳男向警方表示，每次詐取財物之後，可以分得3.5％報酬，但這一次金額太少，得手的1萬元還得3人分。

據悉，陳男本來在當鋪上班，因為工作關係，需要四處跑，便兼差擔任車手，還找來23歲魏姓同事，一起兼差。

警方也查出，提供犯案車輛的車主，竟是陳男的親大嫂，因為曾通風報信給陳男，也一併列為被告，釐清涉案情形。警訊後，將陳男等3人，一併移送基隆地檢署偵辦並建請羈押及擴大偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

相關影音

廣告
  • 警方查扣陳男等人偽裝用的衣物（記者吳昇儒翻攝）

    警方查扣陳男等人偽裝用的衣物（記者吳昇儒翻攝）

  • 警方查扣犯案的手機（記者吳昇儒翻攝）

    警方查扣犯案的手機（記者吳昇儒翻攝）

  • 警訊後將陳男等３人移送基隆地檢署偵辦（記者吳昇儒翻攝）

    警訊後將陳男等３人移送基隆地檢署偵辦（記者吳昇儒翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 詐騙 車手
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：詐婦人畢生積蓄 3名車手僅分1萬還得坐牢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.