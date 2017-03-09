詐婦人畢生積蓄 3名車手僅分1萬還得坐牢
2017-03-09 16:20
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名賴姓婦人上個月24日接獲詐騙集團電話，佯稱她的醫療補助被冒名領取，已涉及刑事案件，要婦人交出金融卡及密碼配合偵辦。婦人將76萬餘元的畢生積蓄交給取款的魏姓車手，事後才知被騙，報警處理。警方循線逮捕以陳男為首的車手集團，將3人移送法辦。陳男向警方表示，此次只獲利1萬元，還得分給其他人，真划不來。
賴姓婦人金融卡被取走之後，陳男等人隔天取款時，碰巧遇到巡邏車，匆忙離去，忘了取走ATM裡的6萬元現金，被機器回收；行員感覺有異，通知賴婦，她才知道被騙，報警處理。
基隆市警三分局偵查隊及刑大偵四隊調查，涉案的陳姓主嫌年僅26歲，但已是業界老手，前年四月，還與人共組詐騙集團，設立電信機房，以假綁票真詐財的方式，恐嚇被害人騙取鉅款，去年6月被桃園檢警查獲。這一次又改以假檢警的方式，詐騙賴姓婦人行徑惡劣。
陳男向警方表示，每次詐取財物之後，可以分得3.5％報酬，但這一次金額太少，得手的1萬元還得3人分。
據悉，陳男本來在當鋪上班，因為工作關係，需要四處跑，便兼差擔任車手，還找來23歲魏姓同事，一起兼差。
警方也查出，提供犯案車輛的車主，竟是陳男的親大嫂，因為曾通風報信給陳男，也一併列為被告，釐清涉案情形。警訊後，將陳男等3人，一併移送基隆地檢署偵辦並建請羈押及擴大偵辦。
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