| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》拚戰到最後一刻！台灣抗韓打線與昨日相同 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 社會

了解監獄真實面 司改委員參訪宜監

2017-03-09  15:48

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議第五組因涉及獄政議題，2日開會後決議將擇期前往監獄探訪，以便了解監獄真實狀況。稍早法務部透露，已有約7、8名委員今在宜蘭監獄戒護科管理員林文蔚帶領下前往宜蘭監獄參觀舍房。

第五分組名為「維護社會安全的司法」，由今週刊社長梁永煌擔任分組召集人，下次開會訂於本月16日，將聚焦在獄政改革，尤其是監獄超收問題，另性別議題也可能納入該組討論，但仍需13日籌備委員會通過。

廣告
  • 第五組由今週刊社長梁永煌（左）擔任召集人。（記者黃欣柏攝）

    第五組由今週刊社長梁永煌（左）擔任召集人。（記者黃欣柏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司改 司改委員 監獄
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：了解監獄真實面 司改委員參訪宜監


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.