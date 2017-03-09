了解監獄真實面 司改委員參訪宜監

2017-03-09 15:48

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議第五組因涉及獄政議題，2日開會後決議將擇期前往監獄探訪，以便了解監獄真實狀況。稍早法務部透露，已有約7、8名委員今在宜蘭監獄戒護科管理員林文蔚帶領下前往宜蘭監獄參觀舍房。

第五分組名為「維護社會安全的司法」，由今週刊社長梁永煌擔任分組召集人，下次開會訂於本月16日，將聚焦在獄政改革，尤其是監獄超收問題，另性別議題也可能納入該組討論，但仍需13日籌備委員會通過。