獄政改革》強化受刑人技能訓練 支援長照需求
2017-03-09 16:11
獄政改革要點。（記者謝君臨攝）
〔記者謝君臨／台北報導〕有鑑於獄政相關工作，承擔著實現司法正義、維護社會安全的最後一道關口，法務部今召開「獄政改革」記者會，強調不待司改國是會議，不需修法即啟動獄政革新；部長邱太三指出，受刑人在監與社會環境隔絕，如於出獄前在低度戒護狀況下，從事監外作業，將有助其逐步適應社會生活、減少再犯。
邱太三表示，法務部已修訂受刑人監外作業實施辦法，建立受刑人監外技訓作業制度。另規劃運用八德外役監獄經管土地，成立BOT轉區引進設置企業分廠。
邱太三指出，另為強化受刑人技能訓練，結合如台塑集團、國際扶輪社、更生保護會、勞動部勞動力發展署等跨領域社會資源，在監內、外辦理具實益性技能訓練項目，矯正署每年編列約7000餘萬元，辦理如堆高機、烘焙、木工、陶藝等26項技能訓練，取得職業證照，符合就業門檻，提升就業能力。
此外，為因應社會老化的長照需求，各監獄開辦照顧服務班，今年響應政府長照2.0政策，台中女子監獄在長庚及國泰醫療等社會企業及法務部的資源挹注下，提升該監病床、輪椅、護理用假病人等技訓設備，預計今年5月與弘光科技大學及台中市德康甲級養護中心合作開課，並結合勞動部等單位，協助受刑人謀職就業，期能無縫接軌。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- OL擁雙重人格 惡同事喚醒那個「她」趁機性侵
- 白沙屯媽祖回鑾 巡官執勤昏倒命危送醫急救
- 性侵逃犯趴趴走 吵架露餡遭逮
- 爵士鼓老師涉毒 車內、背包起獲各式毒品
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》中職4割男威震老美 賽揚強投：這數據太狂！
- 經典賽》驚！ 美國首戰輸給大聯盟爐主
- 傳可幫神像提高神力 活虎頭蜂也能變商品
- 留住老師 屏縣擬建恆春公教聯合宿舍
- 南區就博會逾1.6萬個工作 12日成大登場
- 「巾巾」計較 贊助商「照」得住
- 對黨中央說重話？陳菊：報導內容不是事實
- 被傳兄弟失和 郭彥均「氣到兩晚睡不著」
- 九把刀遇上「最狂高中生」 霸凌竟扯出校園傳說
- 經典賽》這個調度沒做功課？網友痛批500萬情蒐花到哪
- 國民黨總統大選失敗原因？馬英九：換柱
- 三上悠亞誘人 詮釋完美女友
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tsai aims to boost female workforce
- 和美鐵鍋傳三代 賣出500萬個
- 窮孩子難入金融業 英調查： 因「口音」不正統
- 義联集團大投資 370億元插旗高雄市區
- 不拚獨大 一卡通：當民眾第二張卡
- 規劃多年 龍潭行政園區波折不斷
- 經典賽》他飆155公里猛送K 美媒：目前最犀利投手（影音）
- 228衝擊大 前輩畫家作品多「畫中有話」
- 挺吳派逼洪妥協 拉高黨代表參選門檻
- 華碩2月營收年減10％ 法人：3月將有較大幅度成長
- （影音）李翊君獲2億天價保單 要檢場給現金
- 洗腦從小開始？中國小學疑教學生「抵制樂天」
- 白沙屯媽祖教大家人生道理？ 神轎停駕都會出現這4字...
- 8樹搭舞台 8團隊3.11起接力獻聲
- 經典賽》江少慶這2球太犀利 球迷：有建仔的影子（影音）
- 經典賽直擊》投手車輪戰奏效 以色列教頭說分明
- 李元簇辭世》無聲的副總統 晚年遠離政壇喧囂
- 民俗亂彈》徒步進香作為媽祖信仰的實踐或流行？
- 相差16歲 連恩尼遜秘戀娜歐蜜華茲
- 富邦媒加速東協布局 馬來西亞Q4開台
- 蔡康永曾因同志丟工作 焦糖心疼感同身受
- 46歲丁寧懷小三 大姨媽沒來誤當停經
- 進軍日本市場 台數位典藏授權平台與日本簽約
- 經典賽輸球 孫協志：不要每次只是口頭說會檢討
- 追討偽藥健保給付引反彈 部長踩煞車
- 洪秀柱訪台南開閉門會 市長人選藍營屬意這個人
- 瘋台灣的灣生畫家 立石鐵臣「吾愛台灣」！
- 《中英對照讀新聞》All French citizens are now organ donors unless they opt out 法國人如今全是器官捐贈者 除非自行退出
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：獄政改革》強化受刑人技能訓練 支援長照需求
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分