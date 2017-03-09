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獄政改革》強化受刑人技能訓練 支援長照需求

獄政改革要點。（記者謝君臨攝）

2017-03-09  16:11

〔記者謝君臨／台北報導〕有鑑於獄政相關工作，承擔著實現司法正義、維護社會安全的最後一道關口，法務部今召開「獄政改革」記者會，強調不待司改國是會議，不需修法即啟動獄政革新；部長邱太三指出，受刑人在監與社會環境隔絕，如於出獄前在低度戒護狀況下，從事監外作業，將有助其逐步適應社會生活、減少再犯。

邱太三表示，法務部已修訂受刑人監外作業實施辦法，建立受刑人監外技訓作業制度。另規劃運用八德外役監獄經管土地，成立BOT轉區引進設置企業分廠。

邱太三指出，另為強化受刑人技能訓練，結合如台塑集團、國際扶輪社、更生保護會、勞動部勞動力發展署等跨領域社會資源，在監內、外辦理具實益性技能訓練項目，矯正署每年編列約7000餘萬元，辦理如堆高機、烘焙、木工、陶藝等26項技能訓練，取得職業證照，符合就業門檻，提升就業能力。

此外，為因應社會老化的長照需求，各監獄開辦照顧服務班，今年響應政府長照2.0政策，台中女子監獄在長庚及國泰醫療等社會企業及法務部的資源挹注下，提升該監病床、輪椅、護理用假病人等技訓設備，預計今年5月與弘光科技大學及台中市德康甲級養護中心合作開課，並結合勞動部等單位，協助受刑人謀職就業，期能無縫接軌。

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  • 法務部長邱太三說明獄政改革方案。（記者謝君臨攝）

    法務部長邱太三說明獄政改革方案。（記者謝君臨攝）

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