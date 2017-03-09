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討分手砲不成 男覇王硬上弓判2年

2017-03-09  15:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣38歲的賴姓男子，與女友談判破裂，討「分手砲」不成，竟霸王硬上弓，性侵女友得逞，女方拿著驗傷單報案，賴男今被判2年有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並參加法治教育2次。

去年8月間，賴男到女友開的服飾店載她下班，2人先到彰化市用餐，回到賴男住處已凌晨1時30分，賴男要女友進屋談事情，女友起初不願意，但後來還是進入男友的住處。

賴男抱怨女友對他冷淡，2人為感情問題再起口角，賴冷不防將女友強壓在床，強吻、摸胸、脫絲襪、脫內褲，因女友強力反抗而作罷。

賴男懷疑女友另結新歡，趁隙將她手機搶來，欲查看內容印證，女友趕緊趁機穿回衣物、內褲、絲襪。

賴男表明不會要「分手砲」，女友始放下心防，2人繼續談話，結果又一言不合再起口角，賴男再次將女友強壓在床，強吻、摸胸、脫絲襪、脫內褲，這次性交得逞。

女友向法官說，她一直哭、不斷哭，賴男自知無趣才停止性交，還載女友返回服飾店開她的車。事後女友拿著醫院的驗傷單向和美分局報案。

賴男坦承犯行，並賠償50萬元給女友，因觸犯刑法強制性交罪，今被判2年徒刑，法官考量其犯後態度給予緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並參加法治教育2次。

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  • 男子討分手砲不成，霸王硬上弓。（照片為合成示意圖）

    男子討分手砲不成，霸王硬上弓。（照片為合成示意圖）

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