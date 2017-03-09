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獄政改革》法務部推柔性教化 受刑人錄枕邊細語給孩子聽

2017-03-09  15:24

［記者錢利忠／台北報導］法務部今天下午召開獄政革新記者會，法務部長邱太三表示，為強調柔性司法教化，面對窘迫人力的困境，將結合志工團體，在符合兼顧教化及戒護的情況下，辦理個別認輔及團體輔導等方式，提升教化成效；另外，受刑人若有6歲以下幼童，將可製播枕邊細語，彌補幼童所失去的父愛或母愛。

法務部統計，至106年2月底，矯正機關已延聘教誨志工1279人，社會志工3144人，並有177個志願服務團體認輔3990名收容人。

邱太三說，矯正機關目前已結合多元的社會團體，如法律扶助基金會、法鼓山人文社會基金會、祥和文教基金會、雲門舞集、王詹樣社會福利基金會、廣達文教基金會、優人神鼓、白玫瑰社會關懷協會、中華民國紅心字會、扶輪社及獅子會等團體，共同挹注矯正工作資源及人力。

他表示，未來將加大志工一案式認輔能量，在受刑人出獄後一段時間，仍持續陪伴，適時關懷給予協助與輔導，溫暖且堅定他們面對更生的勇氣與挑戰。

邱太三指出，幫助受刑人重返社會的關鍵，在於家庭支持力量，因此重塑家庭連結網絡，推動家庭支持方案，將是柔性教化措施重點，目前台中監獄的「枕邊細語-為孩子說故事」製播計畫，是以家有6歲以下學齡前兒童的收容人為主，替受刑人製播枕邊故事，交給家屬或社福機構播放，提供孩童收聽，彌補失去父愛或母愛的孩子；未來也將結合地方資源，如廣播電台等，陸續推廣至其他矯正機關，重新鏈接收容人家庭支持網絡。

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  • 法務部長邱太三，今天主持獄政革新記者會。（記者錢利忠攝）

    法務部長邱太三，今天主持獄政革新記者會。（記者錢利忠攝）

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